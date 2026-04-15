Улюблена красуня: Галкін ніжно звернувся до Пугачової

Максим Галкін дуже ніжно ставиться до своєї дружини Алли Пугачової і щоразу підтверджує це знову.

Максим Галкін привітав свою дружину / колаж: Главред

Російський комік Максим Галкін, який активно підтримує Україну після терористичного вторгнення РФ, зворушливо звернувся до своєї дружини.

На своїй сторінці в Instagram він написав пост і опублікував фотографію Алли Пугачової.

"З днем народження, кохана красуне!" - підписав фото він.

Зазначимо, що легендарна російська співачка сьогодні, 15 квітня, святкує свій день народження. Сьогодні їй виповнюється 77 років.

До привітань приєдналися й шанувальники артистки.

"З Днем народження, найулюбленіша Жінка, яка співає! Живіть у щасті та добром здоров'ї довго-довго", "З Днем народження, красива, талановита, щаслива жінко!", "З Днем народження, Наша Любов!!! Дякуємо Долі за Аллу Борисівну", — пишуть шанувальники своїй улюбленій співачці.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про особу: Алла Пугачова Алла Пугачова — радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

