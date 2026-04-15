Улюблена красуня: Галкін ніжно звернувся до Пугачової

Російський комік Максим Галкін, який активно підтримує Україну після терористичного вторгнення РФ, зворушливо звернувся до своєї дружини.
На своїй сторінці в Instagram він написав пост і опублікував фотографію Алли Пугачової.
"З днем народження, кохана красуне!" - підписав фото він.
Зазначимо, що легендарна російська співачка сьогодні, 15 квітня, святкує свій день народження. Сьогодні їй виповнюється 77 років.
До привітань приєдналися й шанувальники артистки.
"З Днем народження, найулюбленіша Жінка, яка співає! Живіть у щасті та добром здоров'ї довго-довго", "З Днем народження, красива, талановита, щаслива жінко!", "З Днем народження, Наша Любов!!! Дякуємо Долі за Аллу Борисівну", — пишуть шанувальники своїй улюбленій співачці.
Раніше Главред повідомляв, що колумбійський шеф-кухар і шоумен Ектор Хіменес-Браво поділився з шанувальниками особистою новиною і з'явився на лікарняному ліжку.
Раніше також російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, можливо, таємно став батьком утретє.
Вас також може зацікавити:
- Копія колишньої дружини: онук Пугачової віддався пристрасті з новою коханою
- Пугачова довела до істерики "алкаша" Захарова
- Пугачова вирішила позбутися останнього зв'язку з Москвою — подробиці
Про особу: Алла Пугачова
Алла Пугачова — радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.
