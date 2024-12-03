Офіційно: розкішна Кейт Міддлтон повернулася до своїх обов'язків після лікування

Кейт Міддлтон порадувала британців своїм офіційним виходом у світ.

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Кейт Міддлтон вийшла у світ / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

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Який вигляд має Кейт Міддлтон

На якому заході з'явилася вона

Кейт Міддлтон, принцеса Уельська привітала еміра Катару, виступивши на найбільш значущому публічному заході з моменту початку лікування раку.

Як повідомляє британський таблоїд The Daily Mail, Кейт і її чоловік принц Вільям привітали шейха Таміма бін Хамада Аль Тані і першу з його трьох дружин, шейху Джавахер, від імені короля Карла III.

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Принцеса виконує навіть більше королівських обов'язків, ніж планувалося раніше, під час сьогоднішнього державного візиту до Лондона на тлі того, що в королівських колах розглядається як "позитивний знак".

інфографіка Кейт Міддлтон / Інфографіка Главред

Королівське джерело охарактеризувало оголошення про присутність Кейт як "хорошу новину", оскільки принцеса продовжує повільне і розмірене повернення до суспільного життя після завершення профілактичного хіміотерапевтичного лікування.

Фото урочистого виходу принцеси можна подивитися тут:

У березні принцеса оголосила, що почала курс лікування після того, як лікарі виявили ознаки захворювання після серйозної операції на черевній порожнині в січні.

У вересні вона повідомила, що курс вже завершено, але попередила, що їй знадобиться час і терпіння, щоб повернутися до повноцінних королівських обов'язків.

Сьогоднішні події знаменують початок більш напруженого тижня для Кейт, яка в п'ятницю проведе свою щорічну різдвяну службу у Вестмінстерському абатстві.

Очікується, що на цьому заході до принцеси приєднаються її чоловік принц Вільям і діти принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї.

Тим часом, королева Камілла відмовилася від прийому на параді кінної гвардії за порадою лікаря, тому що вона все ще страждає від "затяжних" побічних ефектів "неприємної вірусної інфекції грудної клітки".

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Нещодавно Главред писав про те, що Меган Маркл з'явилася в дитячому госпіталі в Лос-Анджелесі, вона вирішила почитати дитячу книгу, щоб підтримати їх. Діти були в захваті, а ось працівники госпіталю відзначили, як зарозуміло поводилася Маркл.

А також союз принца Гаррі та Меган Маркл опинився під загрозою через те, що пара обірвала зв'язок із королівською родиною. І якщо Гаррі та Меган не відновлять своє спілкування з рідними принца, на них чекає повне забуття.

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Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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