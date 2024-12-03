Кейт Міддлтон зважилася кардинально змінити долю сина

Принцеса Уельська сумує за долею свого старшого сина Джорджа.

https://glavred.net/starnews/keyt-middlton-reshilas-kardinalno-izmenit-sudbu-syna-10619378.html Посилання скопійоване

Кейт Міддлтон з дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Ви дізнаєтеся:

Через що хвилюється Кейт Міддлтон

Що буде з її найстрашнішим сином

Для старшої дитини принца Вільяма і Кейт Міддлтон Джорджа - майбутнього короля - зокрема, насуваються дуже складні рішення.

Як пише видання Mirror, у королівській сім'ї роблять вибір про те, куди відправити дітей, коли їхній час у підготовчій школі добіжить кінця.

відео дня

Традиційно королівські діти або навчалися вдома, або, як це було у випадку з королем Карлом III і його двома синами, вирушали до школи-інтернату. Чарльз навчався в школі Cheam у Беркширі, коли йому було лише вісім років, що зробило його першим спадкоємцем престолу, який відвідував "цивільну" школу, тоді як принц Вільям і його брат Гаррі обидва відвідували школу Ludgrove, також у Беркширі, з того самого віку.

Троє дітей Кейт і Вільяма, принц Джордж, 11 років, принцеса Шарлотта, 9 років, і принц Луї, 6 років, спочатку відвідували школу Томаса в Баттерсі, Лондон, а потім, коли сім'я переїхала до Аделаїдського котеджу, 2022 року перейшли до незалежної підготовчої школи Беркширу Lambrook, вартістю 47 тис. фунтів стерлінгів (майже 2,5 млн гривень) на рік.

І, як розповіла королівський експерт Кеті Ніколл, діти королівської пари проводять там дуже приємний час. Школа дала їм відчуття стабільності в невизначені часи, оскільки їхня мати Кейт продовжує лікування від раку. "Коли Кейт була в лікарні, Джордж грав на футбольному полі зі своїми друзями", - каже Кеті.

І той самий вибір стоїть на горизонті перед Вільямом і Кейт щодо їхніх дітей. Кейт і Вільям відомі тим, що роблять все по-своєму, коли справа стосується виховання дітей, порівняно з, можливо, більш старомодними королівськими особами. Не секрет, що пара раніше конфліктувала через це важливе рішення.

Вільям хоче, щоб Джордж пішов по його стопах і вступив до елітної школи-інтернату для хлопчиків і дівчаток Ітон, але, згідно з королівськими джерелами, принцеса вважала за краще, щоб її старший син вступив у змішаний навчальний заклад, наприклад, коледж Мальборо в Вілтширі, в якому вона навчалася з 1996 по 2000 рік.

Як стверджується, юний Джордж повністю підтримує ідею вступити в Ітон, але його віддана і сучасно мисляча мама Кейт, як кажуть, "розбита серцем" при думці про те, що її син буде відвідувати цю престижну школу, яку вона, як вважають, вважає занадто "душевною" для нього.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нещодавно Главред писав про те, що Меган Маркл з'явилася в дитячому госпіталі в Лос-Анджелесі, вона вирішила почитати дитячу книгу, щоб підтримати їх. Діти були в захваті, а ось працівники госпіталю відзначили, як зарозуміло поводилася Маркл.

А також союз принца Гаррі та Меган Маркл опинився під загрозою через те, що пара обірвала зв'язок із королівською родиною. І якщо Гаррі та Меган не відновлять своє спілкування з рідними принца, на них чекає повне забуття.

Вас також може зацікавити:ё

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред