"Ніколи не пробачу": Барбара Брильська висловилася про смерть путіністки Тализіної

Польська акторка, як ніхто, знала ціну запеклій путіністці та українофобці Тализіній.

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Барбара Брильська про смерть Тализіної / Колаж Главред, фото скріншот, 7Днів

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За що Тализіна ненавиділа Барбару Брильську

Що Брильська сказала з приводу смерті путіністки

Польська та радянська акторка, модель і зірка фільму Іронія долі Барбара Брильська, яка не підтримала варварський напад Росії на Україну, заговорила про смерть російської акторки-путіністки Валентини Тализіної.

Як пишуть російські пропагандисти, Брильська повідомила, що ніколи не пробачить недалеку Тализіну за її висловлювання.

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"Що я можу сказати? Нічого хорошого, тому що мене дуже-дуже вона не любила, навіть в інтерв'ю по телебаченню вона сказала таке, чого ніколи не пробачу їй. Звичайно, ми були особисто знайомі, але щоб віч-на-віч - ніколи, в компаніях бачилися, звісно, - висловилася Брильська.

Барбара Брильська про смерть Тализіної / Фото скріншот

Повідомляється, що Тализіна ненавиділа Брильську через заздрість. Барбара, яка зіграла головну роль в "Іронії долі", отримала за цю роботу державну премію СРСР. Водночас Тализіна, яка озвучила героїню Надю замість самої Брильської і виконала роль подруги головної героїні, залишилася без нагороди. Підла, на думку польської акторки, Тализіна вважала, що її внесок був недооцінений.

Тим часом Брильська заявляла, що намагалася подружитися з Тализіною: "Вона підла людина. Я не торгувала, а привозила друзям і подругам те, що вони просили. І робила все, щоб Тализіна мене полюбила. Вона мене ненавидить через держпремію. Вона розлютилася, що я її отримала, а їй не дали", - пояснювала Барбара.

Зазначимо, що 21 червня стало відомо про смерть українофобки, російської актриси Валентини Тализіної. Вона "вирушила на концерт Кобзона" у віці 90 років.

З початком нападу терористичної Росії на Україну, Тализіна зайняла активну позицію, в якій стала на бік своєї агресивної батьківщини - Росії.

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Як раніше писав Главред, Барбара Брильська зробила заяву про те, що росіяни страждають і потребують допомоги. "Росіяни повинні зрозуміти, що жити в цьому лайні, в якому вони живуть, не можна", - зазначила Брильська.

Нагадаємо, раніше в програмі на одному з пропагандистських каналів літня актриса Тализіна взяла на себе сміливість дати Пугачовій пораду. Але щось пішло не так, і рекомендація перетворилася на погрозу страти.

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