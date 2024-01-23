Стару актрису госпіталізували через коронавірусну інфекцію.

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Тализіної стало погано через ковід / Колаж Главред, фото Стархіт

Радянська і російська актриса Валентина Тализіна, відома по фільму "Іронія долі, або з легким паром!", яка підтримує напад терориста Путіна на Україну, була терміново госпіталізована.

За інформацією пропагандистського ресурсу Стархіт, у актриси виявили ковід на тлі хронічної обструктивної хвороби легень. Путіністка пробуде в лікарні під суворим наглядом медиків.

За інформацією пропутінського телеграм-каналу Mash, у неї діагностували бронхопневмонію.

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Повідомляється, що рік тому Тализіна вже потрапляла в клініку після дня народження — тоді вона втратила свідомість.

Тализіна прославилася ролями у фільмах "Зигзаг удачі", "Велика перерва", "Афоня", а також "Іронія долі, або з легким паром", де вона не тільки зіграла шкільну вчительку і подругу Наді, а й озвучила саму головну героїню. Всього вона з'являлася більш ніж в ста фільмах і серіалах.

З початком нападу терористичної Росії на Україну, Тализіна зайняла активну позицію, в якій стала на бік своєї агресивної Батьківщини - Росії.

Нагадаємо, раніше в програмі на одному з пропагандистських каналів літня актриса взяла на себе сміливість дати Пугачовій пораду. Але щось пішло не так, і рекомендація перетворилася на загрозу страти.

Раніше Тализіна вже потрапляла до лікарні "швидкої допомоги" в реанімацію в Москві. Вона опинилася в лікарні з мікроінсультом.

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