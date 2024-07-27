Путіністка Тализіна опинилася під наглядом медиків

Путіністка Тализіна підтримує напад Росії на Україну.

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Тализіна поскаржилася на серце / Колаж Главред, фото Mash, Вікіпедія

89-річна акторка-путіністка Валентина Тализіна, яка підтримує військове вторгнення Росії в Україну, потрапила під нагляд медиків із діагнозом "тахікардія".

За інформацією пропагандистського телеграм-каналу Mash, днями артистці стало погано, були болі в грудях. Доглядальниця викликала швидку, фельдшер рекомендував госпіталізацію. Але Тализіна відмовилася. Сказала, залишиться вдома і відновиться сама. Тепер вона під наглядом у районного лікаря.

Актриса знімалася в знаменитих фільмах "Афоня", "Іронія долі, або З легким паром!", "Одруження", "Гостя з майбутнього". Також займалася озвученням.

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Хто така Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням внести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

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З початком нападу терористичної Росії на Україну, Тализіна зайняла активну позицію, в якій стала на бік своєї агресивної батьківщини - Росії.

Нагадаємо, раніше в програмі на одному з пропагандистських каналів літня актриса взяла на себе сміливість дати Пугачовій пораду. Але щось пішло не так, і рекомендація перетворилася на погрозу страти.

Раніше Тализіна вже потрапляла до лікарні "швидкої допомоги" в реанімацію в Москві. Вона опинилася в лікарні з мікроінсультом.

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