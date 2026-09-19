Ніколи не був таким вільним: "Тамбовський вовк" Жидков дав інтерв’ю росіянам

Жидков із Америки дав інтерв’ю російському подкастеру.

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Валерій Жидков дав інтерв’ю / колаж: Главред, фото: instagram.com, Валерій Жидков

Коротко:

Про що шкодує Жидков

Чим він зараз займається

Сценарист і артист студії "Квартал 95" Валерій Жидков, який зник з радарів українських ЗМІ практично відразу після військового вторгнення терористичної Росії в Україну, поскаржився на фінансові проблеми в російському подкасті.

За словами артиста, життя за кордоном виявилося набагато складнішим, ніж очікувалося. Незважаючи на колишню популярність, у новій країні йому довелося заново будувати кар’єру та адаптуватися до інших умов, що позначилося на його доходах.

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Жидков дав рідкісне інтерв’ю / Скріншот

При цьому Жидков дозволив собі досить різкі й цинічні висловлювання про "свободу", натякнувши, що реальність за кордоном сильно відрізняється від звичних уявлень. Його слова багато хто сприйняв як спробу виправдати власні труднощі, а хтось - як критику колишнього життя.

Крім того, Жидков розповів російській журналістці про те, чого шкодує. А шкодує колишній актор про те, що не виїхав з України і не приїхав до США на 5–10 років раніше.

Жидков дав рідкісне інтерв’ю / Скріншот

"Ці 5–7 років через ковід і війну минули в метушні та суєті. Я витратив їх неефективно. За цей час можна було вже щось зібрати, побудувати й розвинутися", - каже Жидков.

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