Лишилось два тижні: українська актриса розповіла, як її шокував лікар

Лариса Руснак зізналася, що пережила дуже складний період у своєму житті.

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Лариса Руснак поділилася страшним прогнозом лікаря / Колаж Главред, фото Instagram/larysarusnakofficial

Коротко:

Про що розповіла актриса

Як зараз справи з її здоров'ям

Популярна українська актриса та телеведуча Лариса Руснак згадала про непростий період свого життя.

Як вона розповіла в інтерв’ю"РБК-Україна", гінеколог, який її оглянув, дав невтішний прогноз щодо життя та здоров’я актриси.

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"Мені лікар сказав: "Вам залишилося два тижні". Це була жіноча історія. Я вже далі нічого не чула. Лікар сказав зробити операцію", - згадала Лариса в інтерв’ю.

Лариса Руснак про складний період свого життя / Скріншот

Втім, згодом виявилося, що їй навіть не потрібно робити операцію.

Почала читати, максимально рятуватися. І ніякої операції не робила. Можливо, комусь треба було заробити гроші на операцію, або я не знаю. Я не оперувалася, бо потім звернулася до інших лікарів. Почала радитися. Мені сказали, що 80% жінок живуть із цим нормально і це не є проблемою як такою. Я зверталася й до психологів", - розповіла вона.

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Про особу: Лариса Руснак Лариса Руснак - українська актриса театру, кіно та дубляжу, телеведуча, провідна майстриня сцени Київського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Народна артистка України. З 2001 по 2019 рік була ведучою програми "Лото Забава" на телеканалах 1+1 та ICTV. У 2003 році на цьому ж телеканалі була ведучою інформаційної програми "Факти". А з 2014 по 2015 рік була ведучою програми "Факти тижня. Нічна варта" на тому ж телеканалі.

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