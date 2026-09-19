РФ готує нову технологію для 'Шахедів': 'Флеш' попередив про серйозну загрозу

Технологія орієнтування за наземними радіомаяками робить засоби РЕБ неефективними, а зону точних ударів по Україні - значно ширшою.

https://glavred.net/war/rf-gotovit-novuyu-tehnologiyu-dlya-shahedov-flesh-predupredil-o-sereznoy-ugroze-10797806.html Посилання скопійоване

РФ хоче обійти РЕБ і точніше бити "Шахедами" / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

Головне із заяви "Флеша":

РФ готує систему "Аріадна" для "Шахедів" і КАБів

Наведення працюватиме на 100 км углиб території

Країна-агресор Росія шукає спосіб запускати "Шахеди" без супутникової навігації, щоб РЕБ не змогла їх заглушити. Про це заявив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, один із варіантів - навігація за наземними радіомаяками.

відео дня

"Приймаючи сигнал із трьох точок, знаючи точні координати цих точок і вимірюючи затримки сигналу, можна розрахувати своє місцезнаходження. Ми активно застосовуємо цю технологію для розвідувальних БПЛА. Ворог почав це робити раніше за нас, ще у 2022 році БПЛА мали опцію орієнтації за маяками", - написав він.

"Флеш" нагадав, що у грудні 2025 року противник розповів про технологію навігації за маяками "Аріадна".

"Цей проєкт не був припинений, а розвивався весь цей час, і зараз противник розглядає варіанти встановлення системи як на "Шахедах", так і на КАБ ( ракети)", - наголосив радник президента.

Він додав, що така система дозволить росіянам орієнтуватися в глибині території України на відстані до 100 км.

"А це фактично можливість точно атакувати величезну частину України", - підсумував Бескрестнов.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Чому не вдається збивати реактивні "Шахеди"

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін говорив, що українська протиповітряна оборона поки що практично не здатна ефективно збивати російські реактивні безпілотники типу "Шахед".

За його словами, Україна фактично втратила ініціативу у сфері застосування реактивних дронів. Водночас Росія змогла налагодити їхнє масове виробництво й активно використовує такі БПЛА проти України.

"Ми навіть не знаємо, що з ними робити. Тобто ні дронів, ні протидії", - наголосив він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 19 вересня ворог знову тероризував Одесу. В результаті атаки РФ пошкоджено інфраструктуру та адміністративну будівлю. Інформації про поранених та загиблих немає.

В Київській області повітряна тривога фактично тривала майже безперервно протягом доби. Внаслідок ударів пошкоджено 9 цивільних об’єктів у чотирьох районах області. Найбільше постраждали складські приміщення.

В результаті удару керованої авіабомби по дев'ятиповерховому житловому будинку в Сумах увечері 18 вересня двоє людей загинули, ще вісім - отримали поранення. Загиблими виявилися співробітники Сумської міської ради Алла Корнієнко та Роман Трепалін, а серед травмованих - діти 7 та 13 років.

Читайте також:

Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія. З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України. З липня 2026 року – радник президента України з питань технологічних напрямів оборони.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред