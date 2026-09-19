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РФ атакувала Одесу: пошкоджено будинки, авто й адміністративну будівлю

Анна Ярославська
19 вересня 2026, 09:32оновлено 19 вересня, 11:26
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Даних про загиблих та постраждалих немає.
Наслідки нападу на Одесу ​
Наслідки атаки на Одесу - що відомо про нічну атаку РФ / Колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/odeskaODA

Коротко:

  • Війська РФ вночі масово атакували інфраструктуру Одеси
  • Повторним ударом пошкоджено адміністративну будівлю в місті
  • Зруйновано будинки та навчальний заклад, загиблих і поранених немає

В результаті атаки РФ в Одесі пошкоджено інфраструктуру та адміністративну будівлю. Інформації про поранених та загиблих немає. Про це 19 вересня повідомили в міській військовій адміністрації.

"Вночі ворог знову тероризував Одесу. Пошкоджено інфраструктуру та адміністративну будівлю. Інформації про постраждалих не надходило", - написав голова МВА Сергій Лисак.

відео дня

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер також повідомив, що вночі ворог масовано атакував цивільну інфраструктуру Одеської області.

"Один із ударів знову припав на адміністративну будівлю, яка була атакована вчора. На верхніх поверхах виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували", - повідомив чиновник.

За іншими адресами пошкоджено дахи, фасад, скління двох житлових будинків, легковий автомобіль та мікроавтобус. Також пошкоджено двоповерхову будівлю навчального закладу.

"Наразі інформація про загиблих та постраждалих не надходила", - додав Кіпер.

Наслідки нападу на Одесу
Наслідки атаки на Одесу / Фото: t.me/odeskaODA

Частина Одеської області залишилася без світла

У ДТЕК повідомили, що через обстріли сталися аварійні відключення в частині Одеського району, зокрема, у Пересипському та Приморському районах Одеси.

Станом на ранок енергетикам уже вдалося відновити електропостачання для понад 60 тисяч сімей.

Без електроенергії поки що залишаються 178,7 тисяч сімей. Можливі перебої в роботі критичної інфраструктури та електротранспорту.

"Енергетики працюють на місцях і роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити електропостачання в кожній оселі", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, протягом ночі в Одесі та районах області оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів і ракет. Близько 3:48 вибух стався в Одесі, близько 4:11 - в Одеському районі.

З 3:36 до 4:15 повітряна тривога через ракетну небезпеку діяла по всій області. Повітряні сили попереджали про боєприпаси "Бандероль", що баражували, у напрямку Чорноморського, Троїцького, Арциза та керованих авіаційних бомб - у напрямку Чорноморська/Лиманки.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 19 вересня окупанти атакували Україну двома протикорабельними ракетами "Циркон" та 174 ударними БПЛА, повідомили у ПС ЗСУ.

Основні напрямки удару - Одеська та Київська області.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/придушено 141 ціль:

  • 3 "Бандероль"/"Дань-Т";
  • 138 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано "прильоти" у 15 локаціях, а також падіння уламків у 9 локаціях. Ворожі ракети не досягли цілей, інформація про місце падіння уточнюється.

Звіт ВС ЗСУ
Звіт ЗС ЗСУ / t.me/kpszsu/

Наслідки атаки на Київську область

Як повідомили в Київській ОДА, РФ атакувала Київську область ударними дронами. Повітряна тривога в області фактично тривала майже безперервно протягом доби.

За цей час пошкоджено 9 цивільних об’єктів у чотирьох районах області: в Обухівському – 3, у Вишгородському – 1, у Бориспільському – 2 та у Бучанському – 3.

Пошкоджено п’ять складських приміщень, виробниче та гаражне приміщення, транспортні засоби та багатоквартирний будинок, повідомили в ОВА.

"Ворог знову завдає ударів по цивільній інфраструктурі, складах, виробничих об'єктах та житлу людей. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Під час небезпеки перебувайте в укриттях або в інших безпечних місцях", – додав голова ОВА Тимур Ткаченко.

Атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, двоє людей загинули, ще вісім - отримали поранення в результаті удару керованої авіабомби по дев'ятиповерховому житловому будинку в Сумах увечері 18 вересня. Загиблими виявилися співробітники Сумської міської ради Алла Корнієнко та Роман Трепалін, а серед травмованих - діти 7 та 13 років.

Пізно ввечері 17 вересня Росія завдала удару по торговому комплексу "Амстор" у Запоріжжі. Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на площі понад 10 тис. кв. м. Після атаки торговий центр практично знищений.

П’ятеро людей постраждали внаслідок ранкової атаки 18 вересня ворожих дронів на Фастівський район Київської області. Усі поранені - члени однієї родини, четверо з них (у тому числі троє дітей) перебувають у лікарні.

У ніч на 18 вересня російська окупаційна влада атакувала Конотоп у Сумській області. Зафіксовано численні руйнування цивільної та критичної інфраструктури. Постраждали дві людини.

Російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок в Одесі під час нічної комбінованої атаки на область. У результаті зруйновано 10 квартир на 14–16 поверхах, пошкоджено 11 автомобілів. У результаті обстрілу постраждали семеро людей, зокрема діти віком 4 та 13 років.

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Про персону: Сергій Лисак

Сергій Лисак - український діяч органів державної безпеки і державний службовець. Учасник АТО. З 7 лютого 2023 року до 15 жовтня 2025 року - голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації. З 15 жовтня 2025 року - начальник Одеської міської військової адміністрації, пише Вікіпедія

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