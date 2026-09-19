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Зимова допомога 19 400 гривень: кому виплатять гроші, а кому - відмовлять

Анна Ярославська
19 вересня 2026, 13:32
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Гроші будуть нараховані на одне домогосподарство незалежно від кількості мешканців, а витратити їх можна на власний розсуд.
Зима, гроші
Зимова допомога - як подати заяву на 19 400 гривень / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Читайте в матеріалі:

  • Хто має право на виплату 19 400 гривень
  • Куди подавати заяву та в які терміни
  • Що робити, якщо у наданні допомоги відмовили

Заяву на отримання 19 400 гривень у рамках програми "Зимова підтримка" українці повинні подавати виключно особисто - жодного дистанційного оформлення через посередників не передбачено. Про це заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін в ефірі Українського радіо, повідомляє Урядовий портал.

Документи прийматимуть офлайн через органи місцевого самоврядування, ЦПАУ, відділення Пенсійного фонду та інші уповноважені органи. Залежно від ситуації з безпекою заявки можуть збирати також у сховищах, через ОСББ та іншими доступними способами.

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Вимогу особисто звертатися за допомогою в міністерстві пояснюють двома причинами.

"Людина має особисто подати заявку. По-перше, ми таким чином ідентифікуємо особу. По-друге, людина визначає канал, через який здійснюватиметься виплата", - зазначив Денис Улютін.

Спосіб отримання коштів залежить від відстані громади від лінії фронту. Мешканці територіальних громад у зоні 0–20 км отримають гроші на банківський рахунок за IBAN або через АТ "Укрпошта", а ті, хто мешкає на відстані 20–50 км, - на IBAN або грошовим переказом через міжнародну платіжну систему WESTERN UNION.

Для консультацій працює єдиний контакт-центр Пенсійного фонду 0 800 503 753 - з питань програми потрібно вибрати "8".

Міністр окремо застеріг громадян не передавати стороннім особам свої персональні або банківські дані.

Кому нарахують гроші, а кому - відмовлять

Йдеться про одноразову грошову допомогу на опалювальний сезон 2026–2027 років, запроваджену постановою Кабміну № 1084 від 3 вересня. На "Зимову підтримку" з бюджету виділено близько 8 мільярдів гривень, а фінансують програму також гуманітарні організації, зокрема міжнародні, повідомляє УНІАН.

Перелік претендентів на допомогу назвала керівниця ЮК Prima Leader Group Діна Дрижакова. Вона відносить до нього осіб з інвалідністю, сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю, самотніх пенсіонерів та непрацездатних, багатодітні сім’ї, одиноких матерів і батьків, внутрішньо переміщених осіб, отримувачів житлових субсидій та пільг, прийомні сім’ї та патронатних вихователів.

Без грошей залишаться мешканці громад, які не потрапили до урядового переліку прифронтових вразливих територій - наприклад, мешканці Івано-Франківської області.

Також виплату не призначать переселенцям, які безкоштовно мешкають у приміщеннях, власникам яких держава вже компенсує вартість комунальних послуг або палива, та домогосподарствам, які вже отримали аналогічну допомогу від міжнародних організацій на цей самий сезон.

Ще одна причина для відмови не має нічого спільного з пільговою категорією - це звичайне зволікання.

"Є крайній термін - заяви приймаються до 30 жовтня 2026 року. Якщо людина не встигла подати заяву до цієї дати, їй можуть відмовити у виплаті", - підкреслила юристка.

Витратити 19 400 гривень можна на дрова, вугілля, пелети, теплий одяг, ковдри, повербанки або оплату рахунків за опалення. Жорсткої цільової прив’язки коштів немає, тому напрямок витрат людина визначає самостійно.

Сума призначається на одне домогосподарство незалежно від кількості мешканців, причому домогосподарством вважається й одна особа.

Що робити, якщо у наданні допомоги відмовили

Мінсоцполітики наполягає виключно на офлайн-зверненні, тоді як Дрижакова серед каналів згадує ще й веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду. Особисте звернення можливе через ЦПАУ, сервісні центри ПФУ, місцеві ради та військові адміністрації.

Під час візиту до державного органу знадобляться документи, що підтверджують підставу для виплати: відомості про реєстрацію місця проживання на прифронтовій території або в зоні бойових дій та документ про належність до пільгової категорії - наприклад, посвідчення особи з інвалідністю.

Якщо відмова сталася через брак документів, помилку можна виправити, подавши необхідні документи до органу, куди подавалася заява. За роз’ясненнями юрист радить звертатися на гарячу лінію Мінсоцполітики, а за наявності всіх підстав - діяти рішучіше.

"Якщо ж особі відмовили помилково, вона може звернутися до органу вищого рівня, наприклад, до Головного управління Пенсійного фонду. Останній варіант: якщо у особи були всі підстави для отримання виплати, а їй відмовили, то це рішення можна оскаржити в адміністративному суді", - додала експертка.

Маломобільним людям та тим, кому важко самостійно дістатися до установ, допомагатимуть соціальні служби та органи місцевого самоврядування.

Окремо Дрижакова звернула увагу на суми до 21 000 гривень, які іноді згадуються у ЗМІ: це інші програми. Зокрема, УВКБ ООН виплачувало по 21 000 грн на домогосподарство для придбання твердого палива, а межу до 21 000 грн також застосовували в рамках монетизації твердого палива та субсидій для окремих прифронтових областей - Сумської, Чернігівської, Харківської.

Ситуація в економіці України - новини

Як писав Главред, Україна має значний дефіцит коштів у державному бюджеті. Як повідомив президент Володимир Зеленський, Україна працює над пошуком шляхів покриття дефіциту.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький охарактеризував стан державних фінансів як близький до критичного через затримки з міжнародною допомогою. Прем'єр прогнозує ризик масштабного скорочення видатків у разі продовження пауз у фінансуванні.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив про зміни в проєкті держбюджету на 2027 рік, що стосуються соціальних стандартів та мінімальної зарплати. Мінімальна зарплата в проєкті встановлена на рівні 9 546 грн, а з 1 січня 2027 року передбачено підвищення прожиткового мінімуму до 3 559 грн.

Що буде з виплатою пенсій - думка експерта

Дефіцит бюджетних коштів не повинен істотно вплинути на здійснення соціальних виплат, зокрема пенсій. Про це заявив фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі Новини.live.

За його словами, можливі затримки не перевищуватимуть трьох-п’яти днів.

Аналітик зазначив, що держава в будь-який момент може вдатися до грошової емісії з метою здійснення виплат, але це стимулює інфляцію та девальвацію національної валюти.

"Я поки що не бачу ризиків призупинення або замороження соціальних виплат. Надрукувати гроші для економіки буде менш шкідливо, ніж не виплатити соціальні трансферти", - переконаний Кущ.

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Про персону: Олексій Кущ

Олексій Кущ - фінансовий аналітик, економічний експерт. Живе у Києві, працює в Аналітичному центрі "Об'єднана Україна". Автор аналітичних публікацій, активно веде блог на своїй сторінці у Facebook. Колишній радник президента Асоціації українських банків.

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