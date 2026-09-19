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Зеленський і Трамп можуть не зустрітися в Нью-Йорку: що відомо

Анна Ярославська
19 вересня 2026, 10:57оновлено 19 вересня, 11:28
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Білий дім оприлюднив список двосторонніх переговорів на 21–22 вересня, і зустрічі з українським лідером у ньому не було.
Трамп, Зеленський
Оприлюднено графік Трампа на Генеральній Асамблеї - Зеленського немає у списку зустрічей / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головне:

  • Трамп перебуватиме в Нью-Йорку 21–22 вересня
  • Заплановано зустрічі з представниками Великої Британії та Японії
  • Зеленського немає у списку зустрічей

Президента України Володимира Зеленського немає у переліку лідерів, з якими глава Білого дому Дональд Трамп планує двосторонні переговори на полях Генеральної асамблеї ООН 21-22 вересня в Нью-Йорку.

Як повідомляє Суспільне з посиланням на двох українських високопосадовців, які попросили не називати їхніх імен, станом на 19 вересня двостороння зустріч президентів США та України не узгоджена.

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Графік американського лідера озвучив журналістам постійний представник США при ООН Майк Волтц. За його словами, Трамп прибуде до Нью-Йорка вдень у понеділок, 21 вересня, а ввечері візьме участь у політичних заходах у Trump Tower.

Кого Трамп прийме в Нью-Йорку

Основний блок переговорів припадає на вівторок, 22 вересня, - після виступу з трибуни ООН. Трамп проведе зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом, і це буде його перший особистий контакт із новообраним главою британського уряду.

Окреме значення у Вашингтоні надають азіатському напрямку та контактам із Токіо напередодні переговорів із Пекіном.

"Важливо також, що ми очікуємо повноцінну двосторонню зустріч із прем’єр-міністром Японії - надзвичайно важливим союзником і регіональним партнером. Це, безумовно, має велике значення напередодні візиту (лідера Китаю - ред.) Сі Цзіньпіна", - зазначив Волтц.

Йдеться про переговори з прем’єр-міністром Японії Санае Такаїті.

Крім того, американський президент зустрінеться з главами країн Ради співпраці арабських держав Перської затоки (GCC) та влаштує прийом для лідерів - учасників Генеральної Асамблеї. У цьому ж графіку Волтц анонсував зустріч із виконуючою обов’язки президента Венесуели Делсі Родрігес.

Увечері 22 вересня Трамп повернеться до Білого дому.

Про що говоритиме Трамп з трибуни ООН

Промова президента США буде побудована навколо зовнішньополітичного порядку денного та проблем, які його адміністрація намагається вирішити без зволікань. Зокрема, Трамп має намір згадати мирні домовленості, яких вдалося досягти або над якими триває робота.

Окремим пунктом виступу стане ядерна програма Тегерана: Трамп наполягатиме на неприпустимості отримання Іраном ядерної зброї. Волтц нагадав, що це питання порушували не лише Сполучені Штати, а й Рада Безпеки ООН у низці резолюцій.

Американський президент також підведе підсумки року, що минув з часу його попереднього виступу на Генеральній Асамблеї, - зокрема щодо ситуації в Західній півкулі та просування 20-пунктного мирного плану для Гази.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський повідомив, що очікує перших результатів переговорів до кінця вересня. Українська сторона готується до контактів і розраховує, що кінець вересня може стати переломним моментом для переговорного процесу. Зеленський зазначив, що наприкінці вересня в Нью-Йорку може відбутися зустріч з американською делегацією.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що майбутня зустріч президентів України та США Володимира Зеленського й Дональда Трампа може дати конкретний результат у питанні припинення російських атак. У Києві розраховують, що переговори за участю американської сторони допоможуть наблизити домовленості про перемир’я.

Тим часом Зеленський запропонував Путіну зустрітися на полях саміту G20 у Маямі, який заплановано на 14–15 грудня. За словами Зеленського, потенційна зустріч для нього має сенс не сама по собі, а як спосіб перейти від заяв до конкретних рішень. За його словами, участь у саміті залежатиме від присутності російського президента.

Швидкого перемир’я не буде: думка експерта

Заяви американської сторони про можливу нову готовність Москви до переговорів після виборів у країні-агресорі Росії 20 вересня не мають під собою реальної основи - йдеться скоріше про імітацію процесу, ніж про очікування конкретного результату. Про це в інтерв’ю Главреду розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

На думку аналітика, сама американська команда фактично визнала нереалістичність швидкого перемир’я. Про це побічно свідчило одне з публічних заяв напередодні.

"Кушнер фактично проговорився під час прес-конференції в Києві, коли сказав: якщо нам вдасться щось зробити до зими, це буде дивом. Тобто вони самі не розраховують на припинення вогню протягом найближчого місяця-двох або трьох", - зазначив Клочок.

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Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено - НСТУ) або Суспільне мовлення - українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

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