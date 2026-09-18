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Україна та РФ хочуть усунути Віткоффа від переговорів – у чому причина

Марія Николишин
18 вересня 2026, 22:17
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Українські та російські чиновники за лаштунками працюють над тим, щоб вивести спецпосланця Дональда Трампа з переговорного процесу.
Україна та РФ хочуть усунути Віткоффа від переговорів – у чому причина
Київ і Москва хочуть усунути Віткоффа від переговорів / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Ключові тези:

  • Київ і Москва хочуть усунути Віткоффа від переговорів
  • Він був каналом зв'язку з Кремлем від березня 2025
  • Невдоволення зросло після візитів делегації США

Україна та країна-агресор Росія хочуть усунути посланця Трампа Стіва Віткоффа від мирних переговорів, оскільки обидві сторони розчаровані його підходом. Про це повідомляє видання Kyiv Independent.

Зазначається, що Стів Віткофф, який від березня 2025 року був основним каналом зв’язку між адміністрацією Дональда Трампа та Кремлем, "розчарував" як Київ, так і Москву під час мирних переговорів за посередництва США. За лаштунками чиновники в обох країнах працюють над його усуненням.

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Видання пише, що українська сторона зазначає, що не бачить значної готовності США посилювати тиск на Росію. Зі свого боку Кремль дедалі частіше звинувачує американського посланця у "дипломатичних" провалах та нездатності змусити Україну відмовитися від своїх територій.

Невдоволення загострилося після того, як Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер відвідали Москву та Київ для проведення чергового раунду переговорів з лідерами країн.

"Вони постійно кажуть нам, що "ви маєте покласти край цій війні". Ніби ми, чорт забирай, не хочемо її закінчувати", - наголосив один із українських чиновників, який бере участь у мирних переговорах і побажав залишитися анонімним.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Що може змінити хід переговорів

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок говорив, що повноцінні переговори про завершення війни в Україні стануть можливими лише тоді, коли до процесу долучиться Європа - з конкретними гарантіями для Києва і зустрічними вимогами до Москви.

За його словами, йдеться не про формальну присутність європейських представників за столом переговорів, а про два конкретні кроки з боку Брюсселя.

"По-перше, Європа має пообіцяти Україні фінансування після замороження конфлікту. По-друге, вона має отримати запевнення від Росії (хоча це й звучить дивно), що та не нападатиме на європейські країни", - зауважив він.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, спеціальний посланник президента США Джаред Кушнер заявляв, що США задоволені останнім раундом переговорів у Москві та Києві, сподіваються на якнайшвидше проведення тристоронньої зустрічі.

Глава Офісу президента Кирило Буданов говорив, що черговий раунд мирних переговорів попередньо заплановано на жовтень 2026 року. Очікується, що зустріч відбудеться у форматі за участю трьох сторін.

Крім того, під час зустрічі зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена в активній участі президента США Дональда Трампа в переговорному процесі.

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Про джерело: The Kyiv Independent

The Kyiv Independent - англомовне українське онлайн-ЗМІ, засноване в листопаді 2021 року, за три місяці до російського вторгнення в Україну в 2022 році, колишніми співробітниками Kyiv Post і медіа-консалтингової компанії Jnomics Media, повідомляє Вікіпедія.

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війна Росії та України мирні переговори Стів Віткофф Переговори з Віткоффом і Кушнером
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