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Скільки військових втрачає Україна щомісяця - Туск назвав цифри

Юрій Берендій
19 вересня 2026, 13:28оновлено 19 вересня, 15:06
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Втрати України у війні загиблими та пораненими, за словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, становлять 27 тисяч людей щомісяця.

Скільки військових втрачає Україна щомісяця - Туск назвав цифри
Туск розкрив щомісячні втрати України загиблими та пораненими у війні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Ключові тези:

  • Туск назвав щомісячні втрати України у війні
  • Втрати зросли через застосування Росією нової стратегії

Українська армія щомісяця може втрачати близько 27 тисяч військових загиблими та пораненими. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час виступу в Сеймі Польщі 17 вересня, повідомило польське видання Gazeta.pl.

відео дня

За словами польського прем’єра, йдеться саме про сумарну кількість загиблих і поранених за місяць. Туск наголосив, що отримана від української сторони цифра є надзвичайно високою.

"Нова російська стратегія і, насамперед, нові технічні можливості, а саме реактивні дрони, також призводять до набагато більших втрат з боку України. Наші партнери з України повідомили мені, що останнім часом щомісяця фіксується 27 тисяч загиблих і поранених. І це, на жаль, у найсумнішому сенсі цього слова, рекорди цієї війни. І за такої тенденції зима в Україні дійсно може стати катастрофічною", - заявив Туск.

Допис в Телеграм-каналі Главред
Допис в Телеграм-каналі Главред / Скріншот

Дивіться відео заяви Туска за посиланням в Telegram.

Ця оцінка відрізняється від даних, які раніше публічно озвучував президент України Володимир Зеленський. У липні 2026 року він заявив, що від початку повномасштабної війни загинули близько 50 тисяч українських військових, ще приблизно 400 тисяч отримали поранення.

При цьому Зеленський окремо зазначав, що значна кількість військовослужбовців залишається зниклою безвісти. Конкретної цифри щодо цієї категорії президент тоді не назвав.

За даними Gazeta.pl, оцінка Туска є однією з перших публічно озвучених високопосадовцем країни НАТО конкретних цифр щодо поточних українських втрат за місяць.

Які сценарії війни готує Росія - коментар експерта

Росія наприкінці 2026 року може різко збільшити кількість штурмів, а Кремль, за оцінкою військово-політичного оглядача, розглядає одразу три сценарії подальшого ведення війни - від наступу лише в Україні до можливого удару по країні НАТО. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі Главреду.

"Для нас кінець 2026 року і початок 2027-го стануть найбільшим випробуванням, тому що на фронті у противника з’явиться велика кількість людського ресурсу, який потрібно буде нейтралізувати в режимі нон-стоп. Жодних кардинальних змін у тактиці росіян не відбудеться. Але вони почнуть частіше атакувати і більше людей відправляти на штурми", - зазначив Коваленко.

Водночас оглядач виділяє три можливі напрями подальших дій Кремля. Перший передбачає концентрацію всіх ресурсів безпосередньо на українському фронті.

"Перший – війна виключно в Україні: утримання захоплених територій і повзучий наступ у Донецькій області, на що Росія кине всі ресурси", - сказав Коваленко.

Український
Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Другий варіант, за його оцінкою, передбачає розширення географії бойових дій на території України. Одним із можливих напрямків оглядач називає Чернігівську область, а підготовку відповідного угруповання - у Брянській області.

Третій сценарій, за словами оглядача, виходить за межі українського театру бойових дій. Він пов'язує його з можливим нападом Росії на одну з держав Європи та НАТО.

При цьому Коваленко пов'язує можливу поведінку російського керівництва із реакцією Заходу на його дії. Він також згадав візит до Москви голови ЦРУ Джона Реткліффа та застереження щодо можливого нападу на країни НАТО.

Серед можливих цілей такого сценарію оглядач назвав Естонію. На його думку, Кремль може розглядати подібний крок як спосіб продовжити конфлікт, продемонструвати російському суспільству протистояння з НАТО та спробувати використати реакцію Заходу для тиску на підтримку України.

"Тому напад на одну з країн Європи досить імовірний. І я впевнений, що цією країною може стати Естонія. Путін бачить у цьому сенс. По-перше, це продовження війни. По-друге, це демонстрація своєму плебсу того, що Росія справді воює з НАТО. По-третє, Путін вірить, що таким вторгненням він зможе настільки шокувати НАТО та Європу, що зможе їх шантажувати: Росія зупиняється там, де вона є, а Захід натомість припиняє підтримку України, залишаючи її наодинці з РФ", - вказав Коваленко.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, командир 1-го корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко попередив про зміну тактики російського наступу на північних напрямках України. Він зауважив, що ворог у жовтні може почати перехід на механізовані прориви задля створення буферної зони. За його оцінкою, противник може залучити мобілізаційний резерв і діяти в Сумській та Чернігівській областях на початку зими.

Командир Третього армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький повідомив про мету операції "Вівальді" на Донеччині і важливість порушення логістики супротивника. За його словами, північна складова наступу росіян була фактично знищена, а відновлення наступу має бути не допущене шляхом паралізації логістики.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) констатували накопичення сил ворога на Донеччині та наміри відновити механізовані штурми. У їх повідомленні йдеться про стягування бронетехніки і дронових підрозділів на Добропільський напрямок. За даними, ворог готує підсилення колонами приблизно по 50 одиниць бронетехніки та штурмові групи близько 200 піхотинців, задіюючи 51-шу, 8-му та 41-шу армії.

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Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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