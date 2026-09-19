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Зеленський показав новий перехоплювач реактивних "Шахедів" - що відомо

Юрій Берендій
19 вересня 2026, 15:01
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Дрон-перехоплювач уже успішно застосували проти реактивних "Шахедів".
Зеленський показав новий перехоплювач реактивних 'Шахедів' - що відомо
Реактивні "шахеди" - Україна показала новий дрон для перехоплення / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

  • Україна випробувала новий дрон-перехоплювач
  • Новий перехоплювач уже успішно застосували

Україна створила та вже успішно застосувала новий дрон-перехоплювач для протидії реактивним "Шахедам". Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram.

відео дня

За словами глави держави, про нову розробку йому доповів тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ Олександр Поклад. Йдеться про окремий безпілотник, який уже пройшов практичне застосування.

"Є хороший результат військової контррозвідки Служби безпеки у протидії реактивним "Шахедам". Створений і вже успішно застосований новий дрон-перехоплювач", - повідомив Зеленський.

Президент наголосив на подальшому розвитку цього напряму та збільшенні кількості відповідних засобів. За його словами, робота має посилити захист українських міст від повітряних атак.

"Крок за кроком рухаємось, щоб дати Україні більше захисту. Дякую всім розробникам та виробникам, які щодня працюють над масштабуванням необхідної нам зброї", - зазначив він.

Допис в Телеграм-каналі Главред
Допис в Телеграм-каналі Главред / Скріншот

Дивіться відео успішного застосування дрона-перехоплювача реактивних БпЛА в Telegram.

РФ збільшує виробництво реактивних дронів - чого чекати

Росія вийшла на виробництво до 1000 реактивних безпілотників на місяць і водночас перебудовує систему захисту свого повітряного простору. Для протидії низьколетючим цілям РФ розгортає дешевші мобільні засоби та активніше залучає бойову авіацію. Про це повідомив авіаційний експерт Богдан Долінце в ефірі Ранок.LIVE.

"Ми бачимо, що кількість, за різними оцінками, вироблених реактивних дронів досягає до 1000 одиниць на місяць. І це, напевно, один із найбільших викликів", - наголосив Долінце.

Окремо РФ змінює підходи до оборони власної території. Замість концентрації виключно на стаціонарних комплексах російська сторона розширює використання мобільних груп, які мають боротися з цілями на малих висотах.

"Росія теж, на жаль, не стоїть на місці. Вона вдосконалює роботу своєї системи протиповітряної оборони. Росія фактично намагається впровадити досвід України з побудови малої системи ППО", - зауважив експерт.

Йдеться, зокрема, про розрахунки з великокаліберними кулеметами та переносними зенітно-ракетними комплексами. Такий підхід дозволяє створювати розосереджену мережу засобів протидії повітряним цілям.

Ще одним напрямом стало розширення ролі пілотованої авіації. Росія використовує бойові борти не лише для виконання ударних завдань, а й для пошуку та знищення повітряних цілей.

"Так само Росія масштабує застосування пілотованої авіації, тобто це гелікоптери Мі-28, це літаки Су-34, Су-35 для перехоплення повітряних цілей", - підкреслив Долінце.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зазначав, що швидкісні БПЛА зараз знищуються за допомогою авіації та зенітно-ракетних військ. Він також зазначив, що наявні перехоплювачі показали окремі випадки знищення реактивних БПЛА, але їхня частка поки що невелика.

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що українська протиповітряна оборона практично не здатна ефективно збивати російські реактивні "Шахеди".

The Telegraph повідомив, що в Орловській області РФ створили укомплектований полігон для запуску реактивних безпілотників. Згідно з матеріалом 16 пускових установок і понад сотню БПЛА зафіксували на супутникових знімках. Аналітики також виявили на об'єкті значну кількість сонячних панелей для забезпечення безперебійного живлення.

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Про персону: Богдан Долінце

Богдан Долінце - український експерт у сфері транспорту та авіаційної галузі. Спеціалізується на питаннях розвитку авіаперевезень, логістики, інфраструктури та паливного забезпечення транспортного сектору. Регулярно коментує ситуацію на ринку авіапалива, тенденції в європейській та світовій авіації, а також вплив геополітичних факторів на перевезення.

Виступає у медіа як аналітик із питань функціонування транспортних систем, зокрема в контексті кризових явищ, перебоїв у ланцюгах постачання та змін у попиті на пасажирські й вантажні перевезення. У своїх оцінках приділяє увагу економічним наслідкам для перевізників і пасажирів, а також перспективам адаптації ринку до нових умов.

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