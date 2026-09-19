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Удар КАБом по дев'ятиповерхівці в Сумах: з-під завалів дістали 7-річного хлопчика

Анна Ярославська
19 вересня 2026, 07:49
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Авіабомба влучила між третім і четвертим поверхами житлового будинку, серед постраждалих - двоє дітей. Загинули двоє людей, ще вісім - поранені.
Атака РФ на житловий будинок у Сумах - наслідки
Атака РФ на житловий будинок у Сумах - наслідки / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • "Влучання" сталося між 3 і 4 поверхами житлового будинку
  • Серед постраждалих - двоє дітей
  • Загинули чоловік і жінка

Двоє людей загинули, ще вісім - отримали поранення в результаті удару керованої авіабомби по дев'ятиповерховому житловому будинку в Сумах увечері 18 вересня. Загиблими виявилися співробітники Сумської міської ради Алла Корнієнко та Роман Трепалін, а серед травмованих - діти 7 та 13 років, повідомляє Суспільне.

Вибухи в місті пролунали близько 21:00. Боєприпас влучив у житлову секцію між третім і четвертим поверхами, поруч із будинком спалахнули припарковані автомобілі.

відео дня

Рятувальники ДСНС визволили з-під завалів чотирьох осіб, зокрема 7-річного хлопчика, і передали їх медикам швидкої допомоги. З-під уламків конструкцій фахівці також дістали тіла чоловіка та жінки, повідомляє ДСНС.

Загоряння автомобілів ліквідували, розбором зруйнованих конструкцій зайнялися альпіністи, на місці працювали психологи служби. За даними начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка, армія РФ застосувала щонайменше шість керованих авіабомб.

Удар КАБом по дев'ятиповерхівці в Сумах: з-під завалів дістали 7-річного хлопчика
​ Що таке КАБ / Інфографіка: Главред

"Злякалися за дітей"

Поруч із зруйнованою секцією стоять ще кілька багатоповерхівок із вибитим склом, тому остаточна кількість постраждалих може змінитися.

"Ми бачимо масштабність цих зухвалих ударів по мирному населенню", - зазначив Кривошеєнко.

Мешканка квартири на четвертому поверсі Тетяна встигла сховатися з маленькими дітьми у ванній кімнаті - за її словами, це вже третій обстріл цього будинку. Сходові марші в під’їзді вціліли, а з квартири поверхом нижче медики винесли трьох людей.

"У нас усе добре, ну як, ми всі живі, тільки квартира пошкоджена. Нам казали рятувальники: "Виходьте, виходьте". Діти злякалися", - розповіла Тетяна.

Інший мешканець Микола щойно повернувся з лікарні, куди їздив із дружиною: жінка була на кухні й не встигла відійти від вікна. Вибуховою хвилею скло вибило по всій квартирі.

"У вусі лопнула перетинка, кровило, зараз наклали шви", - розповів він.

Штаб для власників пошкодженого майна

Місцевий мешканець Іван розповів, що в його квартирі вибило всі вікна разом із рамами, а сховатися сім’я не встигла - від удару поруч загорівся автомобіль.

Ще одна мешканка в момент вибуху вигулювала собаку біля під'їзду: почувши свист, вона забігла в підсобне приміщення, і хоча квартири та машини вона втратила, вся родина вціліла.

У суботу з 9:00 у школі №30 буде розгорнуто штаб з ліквідації наслідків удару, куди зможуть звернутися власники пошкодженого майна.

  • Атака РФ на Суми 18 вересня 2026
    Атака РФ на Суми 18 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Атака РФ на Суми 18 вересня 2026
    Атака РФ на Суми 18 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Атака РФ на Суми 18 вересня 2026
    Атака РФ на Суми 18 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Атака РФ на Суми 18 вересня 2026
    Атака РФ на Суми 18 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Атака РФ на Суми 18 вересня 2026
    Атака РФ на Суми 18 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Атака РФ на Суми 18 вересня 2026
    Атака РФ на Суми 18 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Атака РФ на Суми 18 вересня 2026
    Атака РФ на Суми 18 вересня 2026 Фото: ДСНС

Атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, пізно ввечері 17 вересня Росія завдала удару по торговому комплексу "Амстор" у Запоріжжі. Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на площі понад 10 тис. кв. м. Після атаки торговий центр практично знищений.

П’ятеро людей постраждали внаслідок ранкової атаки 18 вересня ворожих дронів на Фастівський район Київської області. Усі поранені - члени однієї родини, четверо з них (зокрема, троє дітей) перебувають у лікарні.

У ніч на 18 вересня російські окупаційні війська атакували Конотоп у Сумській області. Зафіксовано численні руйнування цивільної та критичної інфраструктури. Постраждали дві людини.

Російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок в Одесі під час нічної комбінованої атаки на область. У результаті зруйновано 10 квартир на 14–16 поверхах, пошкоджено 11 автомобілів. В результаті обстрілу постраждали семеро людей, зокрема діти віком 4 та 13 років.

Не менше 16 осіб постраждали внаслідок комбінованої атаки на Київ у ніч на 17 вересня 2026 року - серед постраждалих двоє дітей: 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Російські війська застосували проти столиці ударні БПЛА та ракети. Наслідки зафіксовано в Дарницькому, Дніпровському, Солом’янському та Подільському районах.

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Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено - НСТУ) або Суспільне мовлення - українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

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