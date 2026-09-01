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Україну атакували понад 100 дронів: у Києві - вибухи, спалахнула пожежа

Руслана Заклінська
1 вересня 2026, 19:35
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У столиці пролунали вибухи внаслідок атаки БПЛА.
Україну атакували понад 100 дронів: у Києві - вибухи, спалахнула пожежа
Атака БПЛА по Україні / Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Головне:

  • РФ вдень запустила по Україні 99 ударними БпЛА
  • 82 дрони знищено або подавлено
  • У Києві сталося загоряння поблизу приватних будинків

Удень 1 вересня російські війська атакували Україну 99 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 82 ворожі дрони. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, противник здійснював повітряну атаку з 6:30 до 18:00. Із загальної кількості запущених БпЛА 72 були реактивними, що становить більшу частину застосованих ударних безпілотників.

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Станом на 18:30 ситуація в українському повітряному просторі спостерігалося близько 10 ударних реактивних безпілотників. Крім того, фіксувалося заходження нових груп БпЛА.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Також Повітряні сили попередили про рух реактивних безпілотників у напрямку Києва та Борисполя. У столиці прогриміли вибух.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про перебування ворожих безпілотників над містом і закликав мешканців залишатися в укриттях.

"У столиці працюють сили ППО. Ворожі БпЛА над містом. Перебувайте в укриттях", - закликав він.

У Святошинському районі Києва після атаки РФ сталося загоряння на відкритій території поблизу приватних житлових будинків. На місце вже прямують екстрені служби.

Чому кількість запущеної по Україні балістики не розкривають - пояснення ПС

Повітряні сили ЗСУ навмисно не розкривають точну кількість балістичних ракет, які Росія запускає по Україні. Як пояснив начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат, частина таких ракет із різних причин не досягає заявлених цілей, тому цю інформацію надають дозовано.

"Сьогодні збивання були. На жаль, не так, як нам би хотілося. Хотілося б збивати більше, маючи більше засобів, а саме – ракет для систем Patriot", - заявив Ігнат в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини".

За його словами, під час останньої атаки українські військові також знищили практично всі крилаті ракети, зокрема "Калібри". Крім того, ППО вдалося уразити безпілотники-ракети "Бандероль".

Атака по Києву 1 вересня - новини за темою

Нова атака відбувається на тлі масштабного повітряного удару РФ по Україні. У ніч проти 1 вересня Росія вже застосувала 218 ударних БпЛА, а також балістичні та крилаті ракети. Основним напрямкои удару стала Київщина.

Як повідомляв Главред, у Києві внаслідок нічної атаки загинули люди, були пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. За даними київської влади, удари припали, зокрема, на Дарницький, Голосіївський та Солом'янський райони.

Я, російські повітряні атаки на столицю та прилеглі райони тривають уже шосту добу поспіль. Reuters повідомляє, що нова тактика РФ передбачає використання великих груп швидкісних реактивних дронів, які складніше перехоплювати.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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