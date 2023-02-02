Донька Кузьми Скрябіна розповіла, як дізналася про його смерть: Суханов представив фільм про легенду

Олексій Суханов поспілкувався з найважливішими жінками у житті лідера гурту Скрябін Андрія кузьменкА.

Олексій Суханов презентував фільм-інтерв’ю до річниці загибелі лідера гурту Скрябін Андрія Кузьменка / Прес-служба

27 лютого на телеканалі 1+1 Україна відбудеться прем’єра головного ток-шоу "Говорить вся країна". Днями у Києві відбулися зйомки перших епізодів, де в форматі журналістського розслідування розкриватимуть деталі подій, які викликали суспільний резонанс.

Сьогодні до студії Сніданку з 1+1 завітав ведучий проєкту Олексій Суханов, який на своєму YouTube-каналі "Говорить Суханов" презентував фільм-інтерв’ю до річниці загибелі лідера гурту Скрябін Андрія Кузьменка. Телеведучий зміг ексклюзивно поспілкуватися з головними жінками в житті музиканта: мамою, дружиною та донькою.

"Я не був знайомий з Кузьмою, але вирішив зняти про нього фільм, адже він - символ України, і ми маємо берегти такі символи. В сучасному світі таких легендарних постатей дуже мало, і на жаль, нове покоління часто вже не знає, наприклад, хто такий Богдан Сильвестрович Ступка. Зараз, коли ми переживаємо таку страшну трагедію як повномасштабна війна, такі люди повинні бути нашими орієнтирами. Кузьма - це людина, яка не визнавала меж та "статусів". Андрій поважав щирість. Дружина Андрія Світлана казала: так, він був своїм і здавався вкрай щирою та відвертою людиною, але до визначеної межі, коли людина неусвідомлюючи перетинала цю межу, він завжди давав відсіч. І в цьому теж велике призначення Андрія, як орієнтира, тому що, якщо ми себе не поважаємо, то і нас ніхто не буде поважати. Потрібно вміти відстоювати свої кордони", - говорить Олексій Суханов.

Олексій Суханов з дружиною Андрія Кузьменка Світланою / Прес-служба

Олексій поспілкувався з матір’ю Андрія Ольгою Михайлівною, яка розповіла подробиці життя музиканта. В випуску з’явилася донька Андрія Кузьменко Барбара, яка розповіла, як саме дізналася про смерть батька.

"Величезну роль в цьому інтерв’ю зіграла Ольга Михайлівна - мама Кузьми. Я її обожнюю, це світова жінка - потужна, як атомна електростанція. Наприкінці нашого інтерв’ю я подарував Ользі Михайлівні браслет зі сталі "Азовсталі", адже вона сама є сталевою жінкою, яка дуже переймалася і переймається долею Азовців. Вона нам багато у чому допомогла, в тому числі і з інтерв’ю доньки Кузьми Барбарою".

Олексій Суханов з мамою Андрія Кузьменка Ольгою Михайлівною / Прес-служба

"Я розумію, як це було важко, адже вони переживали всю цю біль знову. Нам треба було показати Андрія з різних боків і у різних ролях, як батька, чоловіка та сина. В той момент, коли вони поверталися у спогади про день загибелі Кузьми, я відчував, які вони мужні, сильні. Їхній біль не вщух, і я вважаю, що він нікуди не подінеться, адже коли ти кохаєш людину, то вона завжди поряд з тобою. Ніхто не чіпає речей Андрія в його кімнатах. Коли ти заходиш до будинку, в якому жив Кузьма, йдеш до студії де створювалися скрябінські сенси, ти відчуваєш, ніби зайшов до святині. В його студії залишилося все так, як і було", - каже Суханов.

Олексій Суханов з донькою Андрія Кузьменка Барбарою / Прес-служба

Вперше на загал мама Кузьми Ольга Михайлівна приготувала улюблену страву музиканта - голубці за особливою рецептурою: "Я з дитинства мріяв стати диктором, але за освітою я кухар шостого розряду, - каже Суханов. Рецептура улюблених голубців Кузьми вкрай унікальна. Ольга Михайлівна ніколи не готувала ці голубці на загал. Вважаю, що країна повинна знати, якою була улюблена страва такої легенди, бо це як його пісні - скарб".

Повне інтерв’ю з жінками Кузьми Скрябіна дивіться за посиланнями: Перша частина та Друга частина.

Нагадаємо, нещодавно телеканал 1+1 оголосив збір історій для ток-шоу "Говорить вся країна", ведучим якого став відомий тележурналіст Олексій Суханов. Відтепер кожен телеглядач може поділитися власною резонансною історією і стати частиною нового проєкту на 1+1. Для того, щоб ваш життєвий досвід був почутим, потрібно заповнити анкету, детально описати події, які сталися з вами і вашою родиною, поділитися фотографіями або відеоматеріалами. Жодна історія не повинна бути забутою у такий складний час, адже місія ток-шоу "Говорить вся країна" - віднайти правду та встановити справедливість в найскладніших життєвих ситуаціях, навіть в умовах воєнного часу.

За допомогою сюжетів, героїв та свідків крок за кроком проявлятимуться нові факти кейсів, які сколихнули всю країну. В кожному епізоді історії коментуватимуть експерти - психологи, лікарі, криміналісти, адвокати та спеціалісти інших сфер, які спільно з ведучим проєкту Олексієм Сухановим будуть крок за кроком встановлювати правду та піднімати соціальні проблеми.

Посилання на збір історій.