Інсайдери почали говорити про зустріч короля Чарльза та його немилостивої невістки Меган Маркл

Будь-яка зустріч, безперечно, відбуватиметься таємно, без фотографів.

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Меган Маркл і принц Гаррі збираються до Великої Британії / колаж: Главред, фото: instagram.com/meghan, ua.depositphotos.com

Коротко:

Коли запланована зустріч короля та принца Гаррі

Що кажуть інсайдери

Повідомляється, що принц Гаррі готується повернути свою сім'ю на батьківщину, зокрема, щоб побачитися з батьком.

І у зв’язку з цим виникає одне важливе питання: чи зустрінеться Меган Маркл із членами королівської родини, яких вона публічно засудила?

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Королівські експерти повідомили виданню Page Six, що завжди "дипломатичний" король Чарльз буде готовий зустрітися з Меган Маркл і ніколи не відмовить їй.

Однак будь-яка зустріч, безперечно, відбуватиметься таємно, без фотографів.

Король Чарльз III, можливо, помириться зі своїм сином / ua.depositphotos.com

Подружжя Сассексів прибуває з Каліфорнії на тиждень заходів у рамках програми "Рік до Ігор", приуроченої до Ігор Invictus 2027 у Бірмінгемі. Вважається, що їхню охорону було посилено після запеклої суперечки Гаррі з британським урядом щодо його прохання про захист збройною поліцією у Великій Британії.Джерела з обох сторін зазначають, що немає сумнівів у тому, що 77-річний Чарльз дуже хоче провести час зі своїми онуками, оскільки він бачив 7-річного Арчі особисто лише кілька разів, а 5-річну Лілібет — лише один раз.

Принц Гаррі та Меган Маркл / фото: instagram.com, Меган Маркл

"Я впевнений, що він побачить дітей", — сказав Хьюго Вікерс, королівський біограф і друг родини. "Король завжди залишав двері відкритими, і він бачився з Гаррі у вересні минулого року.

Добре, що Гаррі має помиритися з батьком наодинці, заради них обох". Король чітко дав зрозуміти, що не хоче, щоб його останні роки були нещасливими, а Гаррі й так обтяжений такою кількістю травм, що якби Чарльз помер, не примирившись із ними, це лише створило б йому ще більше проблем", — додав Вікерс.

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Про особу: король Чарльз III Чарльз III — король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був герцогом Корнуольським і герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець престолу, він чекав на нього довше за всіх у британській історії: він був принцом Уельським довше за всіх, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

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