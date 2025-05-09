Незворотно: лікар розкрив діагноз Аллегрової та причину її скандальних витівок

Коротко:
- Про що розповів лікар-кардіолог
- За що він її похвалив
Російська співачка Ірина Аллегрова, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, відмовляється від концертів, ненавидить публічність і грубіянить журналістам і шанувальникам, виявляється робить це не без причини.
Нарешті, за даними російських пропагандистів, стало зрозуміло, чому вона так поводиться і який у неї діагноз.
Професор кафедри поліклінічної терапії ФПДО МДМСУ, лікар-кардіолог і геронтолог Юрій Конєв заявив, що пенсіонерка Аллегрова банально постаріла.
"Дедалі більше сил після 70 років йде на підтримку іміджу. Після 75 починається час старечих змін. Всім важко. Багато хто просто відмовляється йти зі сцени - втрачають голос і сили, погано ходять. Сцена - як наркотик. Рідко кому вдається тверезо оцінювати свій стан. Деякі намагаються обдурити час. Аллегрова тверезо оцінила ситуацію і зробила правильні висновки для себе", - пояснює він витівки шаленої імператриці.
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Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред писав про те, що путіністка Аллегрова поділилася, що у свої 73 роки вже не може давати концертів. Вона багато виступів пропускає.
Раніше також Аллегрова з'явилася в одному з музичних шоу, випуск якого був присвячений пісням Аллегрової. Попри те, що глядачі очікували приємного музичного ностальгічного вечора, Аллегрова влаштувала скандал.
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Хто така Ірина Аллегрова
Ірина Аллегрова - радянська і російська естрадна співачка, акторка; народна артистка тероритичної Росії. Найвідоміші шлягери в її виконанні - "Странник", "Угонщица", "Императрица", "Бабы-стервы" і "Я тебе не верю" в дуеті з Григорієм Лепсом. Одна з перших підтримала військове вторгнення Росії в Україну.
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