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Незворотно: лікар розкрив діагноз Аллегрової та причину її скандальних витівок

Олена Кюпелі
9 травня 2025, 22:08
106
Лікар-кардіолог розповів про зміни, які трапилися з путіністкою Аллегровою.
Чому Аллегрова стала самітницею
Чому Аллегрова стала самітницею / Колаж Главред, фото Абзац, Pixabay

Коротко:

  • Про що розповів лікар-кардіолог
  • За що він її похвалив

Російська співачка Ірина Аллегрова, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, відмовляється від концертів, ненавидить публічність і грубіянить журналістам і шанувальникам, виявляється робить це не без причини.

Нарешті, за даними російських пропагандистів, стало зрозуміло, чому вона так поводиться і який у неї діагноз.

відео дня

Професор кафедри поліклінічної терапії ФПДО МДМСУ, лікар-кардіолог і геронтолог Юрій Конєв заявив, що пенсіонерка Аллегрова банально постаріла.

Аллегрова
Аллегрова безбожно старіє/ Телеграф

"Дедалі більше сил після 70 років йде на підтримку іміджу. Після 75 починається час старечих змін. Всім важко. Багато хто просто відмовляється йти зі сцени - втрачають голос і сили, погано ходять. Сцена - як наркотик. Рідко кому вдається тверезо оцінювати свій стан. Деякі намагаються обдурити час. Аллегрова тверезо оцінила ситуацію і зробила правильні висновки для себе", - пояснює він витівки шаленої імператриці.

Ірина Аллегрова
Ірина Аллегрова не хоче публічності / prozvezd.info

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Раніше Главред писав про те, що путіністка Аллегрова поділилася, що у свої 73 роки вже не може давати концертів. Вона багато виступів пропускає.

Раніше також Аллегрова з'явилася в одному з музичних шоу, випуск якого був присвячений пісням Аллегрової. Попри те, що глядачі очікували приємного музичного ностальгічного вечора, Аллегрова влаштувала скандал.

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Хто така Ірина Аллегрова

Ірина Аллегрова - радянська і російська естрадна співачка, акторка; народна артистка тероритичної Росії. Найвідоміші шлягери в її виконанні - "Странник", "Угонщица", "Императрица", "Бабы-стервы" і "Я тебе не верю" в дуеті з Григорієм Лепсом. Одна з перших підтримала військове вторгнення Росії в Україну.

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