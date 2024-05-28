Мала жалюгідний вигляд: путіністка Аллегрова зганьбилася під час шоу

Путіністка Ірина Аллегрова мала жалюгідний вигляд під час чергового шоу.

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Путіністка Аллегрова потрапила в скандал / Колаж Главред, фото Вікіпедія, МК

Естрадна російська співачка Ірина Аллегрова, яка підтримала війну в Україні та масштабний наступ військ Путіна, мала б сидіти на пенсії, але продовжує ганьбитися в терористичній Росії.

Путіністка Аллегрова, яка веде самітницький спосіб життя, співачка з'явилася в одному з музичних шоу, випуск якого був присвячений пісням Аллегрової. Попри те, що глядачі очікували приємного музичного ностальгічного вечора, Аллегрова влаштувала скандал.

Аллегрова ставила низькі бали всім, хто виконував її кавери. А на одного з учасників, Аллегрова взагалі визвірилася і заявила, що той зіпсував її пісню.

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Хто така Ірина Аллегрова Ірина Аллегрова - радянська і російська естрадна співачка, акторка; народна артистка терористичної Росії. Найвідоміші шлягери в її виконанні - "Странник", "Угонщица", "Императрица", "Бабы-стервы" і "Я тебе не верю" в дуеті з Григорієм Лепсом. Одна з перших підтримала військове вторгнення Росії в Україну.

У свою чергу, учасник шоу порадив путіністці стежити за обличчям і не відриватися від реальності, пишуть пропагандистські ЗМІ. "Багатьох учасників проекту вона обговорювала досить дивним чином і, на мій погляд, зі злим виразом обличчя. Це виглядало, чесно кажучи, смішно. Я б рекомендував їй більше контролювати своє обличчя. Тому що це виглядає не дуже. Ми з боку вже погано бачимо: іноді нам здається, що з нами все гаразд. А потім подивишся себе на екрані й жахаєшся", - прокоментував один з учасників.

Варто зазначити, що Аллегрова однією з перших у російському шоу-бізнесі підтримала вторгнення військ Путіна в Україну.

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Нагадаємо, раніше співачка раптом поскаржилася на війну.

У березні Аллегрова мала дати два концерти в Москві та Санкт-Петербурзі, але несподівано їх скасувала. Росіяни категорично відреагували на таку новину, але Аллегрова здивувала їх своїм зізнанням.

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