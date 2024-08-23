Тапки і балахон: "шалена імператриця" Аллегрова здивувала своїм пошарпаним виглядом

Путіністка Аллегрова зробила рідкісний вихід у світ.

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Путіністка Аллегрова потрапила в скандал / Колаж Главред, фото Вікіпедія, МК

Естрадна російська співачка Ірина Аллегрова, яка підтримала війну в Україні та масштабний наступ військ Путіна, з'явилася на публічному заході, де вигуляла свій дивний лук.

Вона з'явилася на червоній доріжці в Сочі, під час музичного фестивалю.

Близьке оточення путіністки повідомляє, що мадам втомилася від сцени. Її лук є тому підтвердженням.

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Путіністка Аллегрова вигуляла старомодний лук / Фото 7 Днів

Вона вийшла в якомусь халаті і тапках. Виглядала застаріло і не гламурно.

Хто така Ірина Аллегрова Ірина Аллегрова - радянська і російська естрадна співачка, акторка; народна артистка тероритичної Росії. Найвідоміші шлягери в її виконанні - "Странник", "Угонщица", "Императрица", "Бабы-стервы" і "Я тебе не верю" в дуеті з Григорієм Лепсом. Одна з перших підтримала військове вторгнення Росії в Україну.

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Нагадаємо, раніше співачка раптом поскаржилася на війну. У березні Аллегрова мала дати два концерти в Москві та Санкт-Петербурзі, але несподівано їх скасувала. Росіяни категорично відреагували на таку новину, але Аллегрова здивувала їх своїм зізнанням.

Раніше також співачка з'явилася в одному з музичних шоу, випуск якого був присвячений пісням Аллегрової. Попри те, що глядачі очікували приємного музичного ностальгічного вечора, Аллегрова влаштувала скандал.

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