Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Не все може виглядати очевидно": Денисенко в день розлучення зробила заяву

Анна Підгорна
8 травня 2025, 22:33
204
Наталка Денисенко зізналася, що для неї зараз важливо.
Наталка Денисенко
Наталка Денисенко розлучення - що розповіла акторка в день суду / колаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

Стисло:

  • Наталка Денисенко зараз проходить через розлучення
  • У день суду артистка поділилася емоціями

8 травня відбулося судове засідання у справі про розлучення українських акторів Наталки Денисенко та Андрія Федінчика. За кілька днів до цього Денисенко, яка відкрито не коментує розставання з чоловіком, у своєму блозі в Instagram опублікувала ролик, на якому її буквально поливали брудом і навіть били по обличчю.

Таким чином артистка хотіла показати, що переживає публічна людина в душі, коли зовні від неї завжди вимагають посмішок. У день суду ця історія Наталки отримала продовження.

відео дня

Вона подякувала підписникам за підтримку, і зізналася, що зараз переживає дуже важкий час, про події якого вона не може говорити вголос. "Зараз один з найскладніших періодів в моєму житті, я не маю можливості розповісти все, але такими відео маю силу сказати вам про важливе! Про важливість світла душі, про критичне мислення. Бо не завжди все в нашому житті може виглядати очевидно", - написала Наталка Денисенко.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко розлучення - що розповіла акторка в день суду / instagram.com/natalka_denisenko

Ймовірно, хейт, про який говорить акторка через відео, пов'язаний з її розлученням з Андрієм Федінчиком. З чуток саме Денисенко стала ініціатором розлучення - у неї нібито з'явився інший поки чоловік був на службі в ЗСУ.

Наталка Денисенко
Так Наталка Денисенко виглядала після того, як її закидали відходами на відео / instagram.com/natalka_denisenko

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що українська модель і ведуча Олександра Кучеренко розпрощалася з паризьким партнером і примчала до Києва. Колишня дружина Дмитра Комарова показала ефектне повернення.

Також український актор і головний герой шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк показав "секретну" сестру-красуню, про існування якої він раніше не поширювався.

Читайте також:

Хто така Наталка Денисенко?

Наталка Денисенко - українська акторка кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Такого ніколи не було: що незвичного відбулось на церемонії у Ватикані

Такого ніколи не було: що незвичного відбулось на церемонії у Ватикані

22:53Світ
Зеленський і Трамп провели переговори: перші подробиці

Зеленський і Трамп провели переговори: перші подробиці

22:14Політика
Ратифікація угоди із США та новий Папа Римський: головні новини України (дайджест)

Ратифікація угоди із США та новий Папа Римський: головні новини України (дайджест)

22:04Війна
Реклама

Популярне

Більше
Мокрий сніг, заморозки і дощ: українцям назвали дату небезпечної погоди

Мокрий сніг, заморозки і дощ: українцям назвали дату небезпечної погоди

Насипало два сантиметри снігу і вдарив мороз: де в Україні лютує негода

Насипало два сантиметри снігу і вдарив мороз: де в Україні лютує негода

Ціна злетить на 25%: в Україні через дефіцит подорожчає низка популярних продуктів

Ціна злетить на 25%: в Україні через дефіцит подорожчає низка популярних продуктів

Заковиристий тест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках лучниці за 15 секунд

Заковиристий тест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках лучниці за 15 секунд

Китайський гороскоп на завтра 9 травня: Півням - скандали, Драконам - розчарування

Китайський гороскоп на завтра 9 травня: Півням - скандали, Драконам - розчарування

Останні новини

23:29

Орбакайте втекла під крило до Пугачової після висловлювань про війну

23:26

Посудомийка погано миє посуд: простий і ефективний спосіб від майстраВідео

22:55

Tayanna заговорила про весілля: на березі океану

22:53

Такого ніколи не було: що незвичного відбулось на церемонії у ВатиканіВідео

22:42

"Коханка": що відбувається у шлюбі Лілії Ребрик

Чи зірве Україна Путіну парад 9 травня: Жданов – про удари по Москві та загрозу "Орєшніка" для КиєваЧи зірве Україна Путіну парад 9 травня: Жданов – про удари по Москві та загрозу "Орєшніка" для Києва
22:33

"Не все може виглядати очевидно": Денисенко в день розлучення зробила заяву

22:14

Зеленський і Трамп провели переговори: перші подробиці

22:07

Делегація ЄС везе до Львова несподівані новини: ЗМІ розкрили подробиці

22:04

Ратифікація угоди із США та новий Папа Римський: головні новини України (дайджест)

Реклама
22:01

"Передавала допомогу": що відомо про стосунки Софії Ротару з росіянами

21:28

Як перевірити яйця на свіжість - бабусин метод із стовідстотковою точністюВідео

21:26

Перша промова нового Папи Римського: які заяви зробив Лев XIVВідео

21:05

Зеленський звернувся до нового Папи Римського одразу після обрання - що сказав

20:54

Україну атакує потужний циклон: де засипатиме снігом та заливатиме дощами

20:54

"На крилах янгола": Шерон Стоун поділилася важкою втратою

20:41

У Ватикані обрали нового Папу Римського - хто ним став і чим він унікальний

20:39

У Європі заговорили про план Б: хто може замінити США у мирних переговорах

20:39

Маловідома, але потужна: для чого потрібна кнопка з стрілкою в автомобіліВідео

19:45

Росія відкриває двері Китаю: ЗМІ розповіли, що попросив Путін у Сі Цзіньпіна

19:43

"Такої перспективної ще не було": Зеленський висловився про угоду з США щодо надр

Реклама
19:41

"Не нехтуйте": співачка СолоХа випадково розкрила стать третьої дитини

19:23

З'явився білий дим: у Ватикані обрали нового Папу РимськогоВідео

19:15

Бої тривали 6 місяців: ЗСУ відбили тактично важливі території на одному з напрямків

19:10

Наймасовіший наліт ударних дронів по РФ: що він означаєПогляд

19:09

Якому святому потрібно молитися 9 травня: яке церковне свято і день ангела

18:59

РФ будує величезний завод з виробництва вибухівки: де він розташований

18:56

З віком набувають особливого шарму: 3 знаки зодіаку, які старіють найкрасивіше

18:53

Кладуть м’ячі в підвіску: механік розповів, що це за метод і чи він безпечний

18:51

"Сюрприз" від України на 9 травня: відомо, по яких цілях в РФ можуть бити ЗСУ

18:28

Померло 12 осіб: кого з акторів серіалу "Свати" вже немає в живих

18:24

Як безслідно видалити плями від фарби з одягу - прості і ефективні засоби

18:22

Трамп анонсував нові переговори із Зеленським - що відомо

18:10

Розстріляв військового та його родичку: що стало причиною стрілянини під Києвом

18:05

Для чого в Росії анонсували удар по Києву Орєшніком - розкрито приховану ціль

17:29

Армія РФ суттєво вклинилася в оборону ЗСУ: оглядач назвав напрямок

17:20

Радянський космічний корабель може впасти на Землю: чи є Україна в зоні ризику

17:19

Тихі "вбивці" троянд: як відрізнити дикі пагони від базальних і врятувати кущВідео

17:11

Гривня різко впала щодо долара: з’явився свіжий курс валют на 9 травня

17:10

Хто насправді переміг нацизм і чому роль росіян найменша - несподіване відкриттяВідео

16:55

Розстріляв людей і втік: подробиці стрілянини під КиєвомВідео

Реклама
16:30

Ратифікація угоди з США про надра: у Раді сказали, яким буде наступний крок

16:24

Ціна злетить на 25%: в Україні через дефіцит подорожчає низка популярних продуктів

16:23

Росіяни в істериці: Гузєєва втекла з Росії

16:19

Весняне свято Миколи Чудотворця: що зробити, щоб почалася "біла смуга"

16:13

Трамп запросив нового посередника для переговорів між Україною та РФ - хто ним буде

16:13

Як за 10 днів виростити мікрозелень: садівник поділився незвичайним способомВідео

16:04

Барбекю чи шашлики можуть обернутись проблемами: лікар попередила про небезпеку

15:47

Буде одним з найважчих за всю війну: коли РФ розпочне наступ на фронті

15:33

"Повітряна тривога, постріли навколо": розкрито сценарій удару по Москві 9 травня

15:31

Що буде з цінами на яйця в травні: аналітик здивував прогнозом

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти