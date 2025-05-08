"Не все може виглядати очевидно": Денисенко в день розлучення зробила заяву

Стисло:
- Наталка Денисенко зараз проходить через розлучення
- У день суду артистка поділилася емоціями
8 травня відбулося судове засідання у справі про розлучення українських акторів Наталки Денисенко та Андрія Федінчика. За кілька днів до цього Денисенко, яка відкрито не коментує розставання з чоловіком, у своєму блозі в Instagram опублікувала ролик, на якому її буквально поливали брудом і навіть били по обличчю.
Таким чином артистка хотіла показати, що переживає публічна людина в душі, коли зовні від неї завжди вимагають посмішок. У день суду ця історія Наталки отримала продовження.
Вона подякувала підписникам за підтримку, і зізналася, що зараз переживає дуже важкий час, про події якого вона не може говорити вголос. "Зараз один з найскладніших періодів в моєму житті, я не маю можливості розповісти все, але такими відео маю силу сказати вам про важливе! Про важливість світла душі, про критичне мислення. Бо не завжди все в нашому житті може виглядати очевидно", - написала Наталка Денисенко.
Ймовірно, хейт, про який говорить акторка через відео, пов'язаний з її розлученням з Андрієм Федінчиком. З чуток саме Денисенко стала ініціатором розлучення - у неї нібито з'явився інший поки чоловік був на службі в ЗСУ.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що українська модель і ведуча Олександра Кучеренко розпрощалася з паризьким партнером і примчала до Києва. Колишня дружина Дмитра Комарова показала ефектне повернення.
Також український актор і головний герой шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк показав "секретну" сестру-красуню, про існування якої він раніше не поширювався.
Читайте також:
- "Мій колишній": Каменських публічно звернулася до Потапа і зробила гучну заяву
- Дружина Григорія Решетника потрапила до лікарні - що сталося
- Наречений Нікітюк показав ведучу без макіяжу і розкрив секрет їхнього знайомства
Хто така Наталка Денисенко?
Наталка Денисенко - українська акторка кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред