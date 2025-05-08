"Не все може виглядати очевидно": Денисенко в день розлучення зробила заяву

Наталка Денисенко зізналася, що для неї зараз важливо.

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Наталка Денисенко розлучення - що розповіла акторка в день суду / колаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

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Наталка Денисенко зараз проходить через розлучення

У день суду артистка поділилася емоціями

8 травня відбулося судове засідання у справі про розлучення українських акторів Наталки Денисенко та Андрія Федінчика. За кілька днів до цього Денисенко, яка відкрито не коментує розставання з чоловіком, у своєму блозі в Instagram опублікувала ролик, на якому її буквально поливали брудом і навіть били по обличчю.

Таким чином артистка хотіла показати, що переживає публічна людина в душі, коли зовні від неї завжди вимагають посмішок. У день суду ця історія Наталки отримала продовження.

відео дня

Вона подякувала підписникам за підтримку, і зізналася, що зараз переживає дуже важкий час, про події якого вона не може говорити вголос. "Зараз один з найскладніших періодів в моєму житті, я не маю можливості розповісти все, але такими відео маю силу сказати вам про важливе! Про важливість світла душі, про критичне мислення. Бо не завжди все в нашому житті може виглядати очевидно", - написала Наталка Денисенко.

Наталка Денисенко розлучення - що розповіла акторка в день суду / instagram.com/natalka_denisenko

Ймовірно, хейт, про який говорить акторка через відео, пов'язаний з її розлученням з Андрієм Федінчиком. З чуток саме Денисенко стала ініціатором розлучення - у неї нібито з'явився інший поки чоловік був на службі в ЗСУ.

Так Наталка Денисенко виглядала після того, як її закидали відходами на відео / instagram.com/natalka_denisenko

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Хто така Наталка Денисенко? Наталка Денисенко - українська акторка кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

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