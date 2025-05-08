Наречений Нікітюк показав ведучу без макіяжу і розкрив секрет їхнього знайомства

Такою Лесю Нікітюк раніше мало хто бачив.

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Леся Нікітюк особисте життя - Дмитро Бабчук показав нове фото ведучої / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

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Дмитро Бабчук показав, якою бачить свою обраницю

Військовий розповів, як познайомився з Лесею Нікітюк

Українська ведуча, модель і акторка Леся Нікітюк заручена з військовим Дмитром Бабчуком, про роман з яким вона розповіла в жовтні 2024 року. Про свої стосунки пара розповідає з великою обережністю.

Рідкісний коментар про наречену Бабчук зробив у своєму блозі в Instagram під час бесіди з підписниками - у нього поцікавилися, як він познайомився з Лесею. Дмитро дав вельми ухильну відповідь: "За допомогою державної мови".

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Також військовий показав домашнє фото своєї зоряної коханої. У кадрі Нікітюк без макіяжу й укладки до чогось мило посміхається в телефоні, поки її коханий разом із псом Рафіком затишно вляглися на передньому плані.

Леся Нікітюк особисте життя - Дмитро Бабчук показав нове фото ведучої / instagram.com/special_my_profession

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Хто така Леся Нікітюк? Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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