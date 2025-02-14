Не до Потапа: струнка Каменських зробила заяву про кохання

Настя Каменських у святковому луці написала пост про кохання.

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Настя Каменських наробила стильних фото / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux/?hl=uk

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Про що написала Каменських і кому адресувала пост

Як вона виглядала у святковий день

Українська відома співачка Настя Каменських у День усіх закоханих 14 лютого зробила важливу заяву про кохання.

Як написала знаменитість на своїй сторінці вInstagram, усі великі історії, які зігрівають серце, мають одну спільну основу - кохання. "Воно здатне змінювати людей, дарувати крила, наповнювати світ теплом і сенсом. Але найголовніша історія починається з нас самих. Коли ми бережемо себе, свої мрії, дозволяємо собі бути щасливими - тоді наша любов стає справжньою і для інших", - написала співачка справжнє послання.

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Анастасія Каменських написала пост до Дня всіх закоханих / Фото Instagram/kamenskux

Крім того, вона додала, що дуже хоче, щоб цей день нагадав про те, що любов навколо нас починається з любові до себе.

Анастасія Каменських написала пост до Дня всіх закоханих / Фото Instagram/kamenskux

До слова, Каменських жодним словом не згадала свого чоловіка, продюсера Потапа, до якого українське суспільство зараз налаштоване досить вороже.

Анастасія Каменських написала пост до Дня всіх закоханих / Фото Instagram/kamenskux

Сама співачка мала шикарний вигляд. На ній був топ зі штучного червоного хутра у вигляді серця, чорні шкіряні тайтси, а також червоні елегантні човники на високих підборах. Каменських помітно схудла, що дуже їй личить.

Анастасія Каменських багато тренується, щоб бути у формі / Фото Instagram/kamenskux

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Зазначимо, як повідомляв Главред, Настя Каменських, яка на початку своєї музичної кар'єри була з пишними формами, розповіла про те, як важко їй далося схуднення. Артистка зазначила, що все своє життя вона намагалася контролювати кожен аспект, щоб скинути вагу.

Настя Каменських / інфографіка: Главред

А також раніше Настя Каменських звернулася до Потапа і привітала з річницею весілля. На своїй сторінці в соцмережах артистка опублікувала фото з чоловіком, а також написала ніжне послання.

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Хто така Настя Каменських Настя Каменських - українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Усього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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