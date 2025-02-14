Не до Потапа: струнка Каменських зробила заяву про кохання

Ви дізнаєтеся:
- Про що написала Каменських і кому адресувала пост
- Як вона виглядала у святковий день
Українська відома співачка Настя Каменських у День усіх закоханих 14 лютого зробила важливу заяву про кохання.
Як написала знаменитість на своїй сторінці вInstagram, усі великі історії, які зігрівають серце, мають одну спільну основу - кохання. "Воно здатне змінювати людей, дарувати крила, наповнювати світ теплом і сенсом. Але найголовніша історія починається з нас самих. Коли ми бережемо себе, свої мрії, дозволяємо собі бути щасливими - тоді наша любов стає справжньою і для інших", - написала співачка справжнє послання.
Крім того, вона додала, що дуже хоче, щоб цей день нагадав про те, що любов навколо нас починається з любові до себе.
До слова, Каменських жодним словом не згадала свого чоловіка, продюсера Потапа, до якого українське суспільство зараз налаштоване досить вороже.
Сама співачка мала шикарний вигляд. На ній був топ зі штучного червоного хутра у вигляді серця, чорні шкіряні тайтси, а також червоні елегантні човники на високих підборах. Каменських помітно схудла, що дуже їй личить.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, Настя Каменських, яка на початку своєї музичної кар'єри була з пишними формами, розповіла про те, як важко їй далося схуднення. Артистка зазначила, що все своє життя вона намагалася контролювати кожен аспект, щоб скинути вагу.
А також раніше Настя Каменських звернулася до Потапа і привітала з річницею весілля. На своїй сторінці в соцмережах артистка опублікувала фото з чоловіком, а також написала ніжне послання.
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Хто така Настя Каменських
Настя Каменських - українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Усього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
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