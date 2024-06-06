Не замислювалася про наслідки: Каменських розповіла, чого їй коштувало схуднення

Настя Каменських поділилася своєю історією і розповіла, як тепер займається собою.

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Настя Каменських більше не займається виснажливими тренуваннями/ колаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux/

Українська співачка Настя Каменських, яка на початку своєї музичної кар'єри могла похвалитися пишними формами, розповіла про те, як важко їй далося схуднення.

На своїй сторінці в Instagram, Каменських написала, що все своє життя вона намагалася контролювати кожен його аспект. Вона додає, що саме завдяки такому гіперконтролю і самодисципліні їй вдалося вперше прийти у свою ідеальну форму.

"Тоді я робила все: виснажливі тренування, суворий режим харчування, планування графіків відпочинку та роботи, процедури догляду. Працювала, ніби робот і сумлінно виконувала завдання за завданням. Це давало класні результати, які бачили всі", - каже вона.

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Між тим, співачка також додає, що тоді вона зовсім не замислювалася про те, які можуть бути наслідки таких навантажень. Тому зараз вирішила докорінно переглянути своє ставлення до спорту та здорового способу життя.

Хто така Настя Каменських Настя Каменських - українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Усього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

"Я зрозуміла, що справжня турбота про себе має ґрунтуватися на любові до свого тіла, а не на виснаженні та постійній боротьбі. Саме так на зміну виснажливому силовому тренуванню в моєму житті прийшло плавання, вправи для здорової спини, йога і розтяжка. Але найбільше я почала присвячувати часу правильній і здоровій поставі. Виявилося, що це цілий світ нових знань і, звернувшись до лікаря, допомогли мені вивчити важливі аспекти правильного дихання, здорової постави та потреб організму. Тепер мої заняття спортом спрямовані не тільки на досягнення естетики тіла, а й на постійне поліпшення здоров'я", - додала артистка.

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Раніше Настя Каменських прокоментувала роман з молочником з кліпу "MOLOKO" - на відео співачка відверто фліртувала з молодим артистом Ostrovskiy, що спровокувало чутки про їхні стосунки.

Зі свого боку пліткарі продовжують наполягати, що Потап і Настя Каменських більше не пара, а сама співачка і зовсім переїхала в іншу країну до нового багатого чоловіка.

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