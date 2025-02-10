"Не без пригод": Тімур Мірошниченко з молодшим сином потрапив до лікарні

Марсель Мірошниченко змусив батьків похвилюватися.

https://glavred.net/starnews/ne-bez-priklyucheniy-timur-miroshnichenko-s-mladshim-synom-popal-v-bolnicu-10638377.html Посилання скопійоване

Тімур та Інна Мірошниченки розповіли про травму сина Марселя / колаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Короткий зміст:

Пізно ввечері Тімур Мірошниченко відвіз молодшого сина в лікарню

Хлопчик вдарився носом і йому потрібен був рентген, щоб визначити наявність перелому

Пізніше Інна Мірошниченко розповіла, як Марсель почувається зараз

Дев'ятого лютого о десятій годині вечора український ведучий Тімур Мірошниченко вирушив разом із 3-річним сином Марселем у не найприємнішу подорож - малюкові знадобився рентген, щоб визначити, чи немає у нього перелому носа.

Про це шоумен і його дружина, юрист, громадська діячка і блогерка Інна Мірошниченко, повідомили в Instagram. "Ну у нас не без пригод. 22:25, неділя вечір, а чоловік із Марселем в Охматдиті роблять рентген, аби побачити, чи є перелом носа. Поки незрозуміло. Як сказав лікар, у такому віці важко зламати ніс", - написала Інна, і опублікувала знімок сина.

відео дня

Тімур додав, що у малюка все ж це могло вийти. "А може й ні. Через набряк ніц не зрозуміло. Повернемося за декілька днів", - повідомив він.

Пізніше мама Марселя вийшла на зв'язок із шанувальниками, які так переживали за хлопчика. Вона повідомила, що він перебуває вдома, під опікою своєї бабусі. Пити знеболювальне дитина відмовилася, з чого Мірошниченко зробила висновок, що самопочуття у сина не таке вже й погане.

Обставин травми Марселя батьки не розкрили. Однак нерідко непосида з'являвся в їхніх соціальних мережах із запаморочливими гімнастичними трюками - хлопчик росте дуже активним і рухливим.

Тімур та Інна Мірошниченки розповіли про травму сина Марселя / колаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_, instagram.com/timur.miroshnychenko

Тімур та Інна Мірошниченки розповіли про травму сина Марселя / instagram.com/_inna_mi_

Тімур та Інна Мірошниченки - батьки чотирьох дітей. Мія і Марко - біологічні, Ангеліна і Марсель - народжені серцем. Мірошниченки нерідко діляться контентом про свою велику і галасливу сім'ю в соціальних мережах.

Сім'я Мірошниченко в повному складі / instagram.com/_inna_mi_

Інна намагається показувати реальну картину - зі сльозами та істериками, з проблемами адаптації усиновлених дітей та особистими драмами біологічних, щасливі моменти разом та особисті успіхи кожного.

Сім'я Мірошниченків у повному складі / instagram.com/_inna_mi_

За життям сім'ї Мірошниченків спостерігати не тільки захопливо, а й пізнавально. Інна ділиться своїми спостереженнями за малюками, чоловіком і собою, досвідом виховання дітей, "народжених серцем", і правилами спілкування з тими, хто ще не знайшов свої сім'ї. Важлива частина діяльності Інни Мірошниченко - перевірка умов, у яких утримуються діти в дитячих будинках. Також вона ділиться досвідом своєї сім'ї в усиновленні, сподіваючись, що її приклад підштовхне оточуючих відкрити свої серця назустріч дітям без батьків і дому.

Сім'я Мірошниченко в повному складі / instagram.com/_inna_mi_

Інна Мірошниченко з донькою Ангеліною / instagram.com/_inna_mi_

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розкрив причину, чому Андрія Данилка насправді не було в журі Нацвідбору на Євробачення-2025. Раніше артист часто займав суддівське крісло, і його коментарів чекали єврофани.

Також український співак Павло Зібров зробив зізнання про дружину Марину, яка заради кар'єри зіркового чоловіка відмовилася від престижної роботи, і присвятила себе йому.

Читайте також:

Хто такий Тімур Мірошниченко? Тімур Мірошниченко - український ведучий і коментатор. Відомий роботами над проєктами "Зірковий шлях", "Твій день", "ЖВЛ". Коментатор Євробачення та ведучий Національних відборів від України. Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" у номінації "Телеведучий року".

Хто така Інна Мірошниченко? Інна Мірошниченко - українська юристка та блогерка, дружина популярного ведучого і шоумена Тімура Мірошниченка. Разом пара виховує двох біологічних дітей - Мію та Марко, і двох прийомних - сина Марселя та доньку Ангеліну. Інна веде блог про життя багатодітної мами, підвищує обізнаність суспільства про особливості усиновлення дітей в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред