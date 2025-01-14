Слава Дьомін розповів про свої залицяння до учасниці "Холостяка-13"

Дьомін зізнався, що йому дуже сподобалася одна дівчина.

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Слава Дьомін розповів про свою симпатію до учасниці Холостяка-13 / колаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official, instagram.com/nastyaanisimova_

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Слава Дьомін на пост-шоу "Холостяка" звернув увагу на одну з учасниць

Шоумен покликав її на побачення, але отримав відмову

Українського ведучого та інтерв'юера Славу Дьоміна переслідують невдачі у стосунках із зірковими жінками. Спершу він зізнавався в симпатії Златі Огнєвіч, потім розповів про невдалий роман із Ксенією Мішиною.

Нещодавно в бесіді з фіналісткою 13-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Анастасією Юзьвак шоумен зізнався, що йому припала до душі одна з учасниць проєкту. Вони познайомилися на зйомках пост-шоу, куди Дьомін був запрошений як експерт.

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Дівчина дуже сподобалася ведучому, і після шоу він запросив її на побачення, проте отримав відмову: симпатія Дьоміна зізналася, що вже перебуває у стосунках, тож може запропонувати йому лише дружбу. "Після одного з епізодів проєкту "Холостяк", де я був експертом в пост-шоу, мені дуже сподобалася одна дівчина. Я написав цій дівчині повідомлення і запросив її на каву. Ця дівчина мені сказала: "Дякую, так, якщо просто піти на каву, то ок, але якщо це для того, щоб продовжувати і розвивати стосунки, то ні, тому що я вже в нових стосунках", - розповів Слава Дьомін.

Ім'я чарівниці, яка його полонила, шоумен не розкрив, але Юзьвак припустила, що це - Настя Анісімова, 23-річна фудблогерка, яка покинула проєкт у 6 випуску. Почувши її ім'я, ведучий зніяковів, але не став ні підтверджувати, ні спростовувати це.

Відомо, що на "Холостяку" Анісімова все ж зустріла своє кохання - в особі Єгора, майстра зі світла на знімальному майданчику реаліті-шоу.

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Хто такий Слава Дьомін Слава Дьомін - український телеведучий, шоумен, автор власного шоу на YouTube "Слава+", де до нього в гості заходять відомі українські особистості. Шоумен був одружений з Ксенією Міщенко. Пара провела у шлюбі 13 років і розірвала стосунки 2021 року. Але офіційно розлучення вони не оформили. Ведучий зізнався, що їм ліньки йти до РАЦСу та заповнювати документи. Слава та Ксенія, як вони самі зазначили, залишилися друзями та виховують спільного сина. Слава Дьомін народився у Львові й у нього було важке дитинство. Його мати била ведучого за будь-яку провину, а тепер він змушений платити їй аліменти.

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