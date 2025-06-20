Знайшли винних: стало відомо, хто понівечив українку Ковальчук у Дубаї

Мама української моделі Марії Ковальчук повідомила нові подробиці про справу моделі.

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Українську модель понівечили в Дубаї / Колаж Главред, фото X/boom_arilu/

Коротко:

Хто побив українську модель у Дубаї

Що відомо про її стан

Мати української моделі Марії Ковальчук, яку напередодні знайшли сильно покаліченою на узбіччі дороги в Дубаї, розкрила нові подробиці справи дівчини.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Марія Ковальчук уже прийшла до тями і почала говорити. "Зараз ми перебуваємо в лікарні. Маша вже почала говорити, але поки не може детально розповісти, що з нею сталося. Мені відомі імена та прізвища винних, вони вже є в списку у прокурора", - розповіла жінка.

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Марія Ковальчук бореться за життя / фото: x.com/boom_arilu/

Як відомо, Ковальчук перенесла вісім операцій, попереду ще одна. Вона почала говорити, але поки майже не пересувається. За словами подруги, у неї серйозні проблеми з пам'яттю - Марія не впізнає рідних.

Марія Ковальчук лежить у лікарні / Фото Х/boom_arilu/

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Як раніше писав Главред, українська модель Марія Ковальчук була знайдена в лікарні в Дубаї у важкому стані. Як повідомлялося, дівчина десять днів не виходила на зв'язок з рідними після того, як розповіла мамі, що познайомилася в клубі з двома чоловіками з модельного бізнесу.

Мережу приголомшила новина про те, що Марія, яка родом зі Львова, знайдена в Дубаї з численними переломами рук, ніг і хребта. Дівчина зникла після вечірки, де познайомилася з двома чоловіками, які заявили, що вони з модельного бізнесу і планувала переночувати в них.

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