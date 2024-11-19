У сім'ї "Шарлотти" із "Сексу і міста" сталося нещастя

Крістін Девіс розповіла про непоправну втрату.

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Крістін Девіс новини - у Крістін Девіс помер тато / колаж: Главред, фото: instagram.com/iamkristindavis

Що сталося в родині Крістін Девіс:

Зірка повідомила про смерть Кіта Девіса - її батька

Акторка розповіла, як її сім'я проводжала містера Девіса в останню путь

Американська акторка кіно і театру Крістін Девіс поділилася горем, яке спіткало її сім'ю - помер її батько, професор психології Кіт Девіс. Він пішов із життя через ускладнення у зв'язку з багаторічною боротьбою з хворобою Паркінсона.

Про це артистка розповіла у своєму блозі в Instagram. Також вона зазначила, що замість сумних поминок після смерті містера Девіса його сім'єю було організовано вечірку з джаз-бендом і гостями, які ділилися приємними спогадами про покійного - все, як він хотів за життя.

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"Ми всі дізналися про нього щось нове, адже він прожив незвичайне життя. Він народився в хатині на березі річки в Північній Кароліні, а в результаті виступав по всьому світу з доповідями про свої дослідження в галузі психології. Він був народжений, щоб стати вчителем, і дуже любив цю справу. Він був блискучим і яскравим, і люди любили його", - написала Крістін Девіс.

Також вона висловила свою любов, підтримку і захоплення своїй мамі, яка дбала про чоловіка до останнього, лікарям і мед. персоналу, які їй у цьому допомагали, і всім тим, хто зараз віддає всі сили, щоб зробити життя своїх близьких із невиліковними хворобами трішки комфортнішим.

Біологічний тато Крістін Девіс пішов із сім'ї, коли вона була зовсім маленькою. Професор Кіт Девіс удочерив її, коли одружився з її матір'ю - майбутній акторці тоді було близько трьох років. Для неї він був справжнім батьком, який подарував їй дім та дав безліч життєвих уроків.

Кіт Девіс - тато Крістін Девіс / instagram.com/iamkristindavis

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Що таке "Секс і місто"? Секс і місто - американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старом. Епізоди виходили в ефір з 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 року. Загалом було знято 94 епізоди у складі шести телевізійних сезонів. Дія серіалу розгортається в Нью-Йорку і розповідає про життя чотирьох подруг у віці "за 30". Серіал засновано на однойменній книзі журналістки та письменниці Кендес Бушнелл. Основний склад протягом усього серіалу залишався незмінним - Сара Джессіка Паркер, Кім Кеттролл, Крістін Девіс та Синтія Ніксон, повідомляє Вікіпедія.

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