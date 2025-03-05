"Жест доброї волі": росЗМІ розпустили чутки про життя Пугачової та Галкіна

Пропагандистам муляє очі безбідне існування Алли Пугачової та її сім'ї без країни-окупанта.

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Як живуть Пугачова і Галкін за кордоном - у росЗМІ видали нові чутки / колаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey, instagram.com/maxgalkinru

Коротко:

Сім'я Пугачової і Галкіна виїхала до Ізраїлю на початку повномасштабної війни

Пропагандисти поширюють на телебаченні чутки про їхнє життя за кордоном

Уже близько трьох років минуло відтоді, як Алла Пугачова і Максим Галкін з дітьми на знак протесту проти війни в Україні залишили свій підмосковний замок Грязь, і покинули країну-окупанта. Сім'я Примадонни живе на кілька країн - Ізраїль, Кіпр і Латвія.

У рф Пугачовій і Галкіну досі не можуть пробачити їхню антивоєнну позицію і публічну критику кривавої кремлівської політики, тому в росЗМІ нерідко з'являються неприємні чутки про сім'ю артистів. Наприклад, нещодавно було опубліковано інтерв'ю декого на ім'я Андрій Матус, який нібито допомагав вибиратися Пугачовій і Галкіну з країни-окупанта. Він розповів, що в Ізраїлі ті живуть на "пташиних правах" - за їхнє житло і побут платить багатий благодійник.

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"Будинок, у якому вони живуть у Герцлії, в оренді перебуває. Ба більше, за оренду цього будинку платить відомий олігарх. Тобто він їм зняв житло і жестом доброї волі... прихистив - неправильно буде сказано - надав житло", - заявив Матус.

Хто така Алла Пугачова / інфографіка: Главред

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Алла Пугачова - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що в країні-окупанті планувалося вбивство Алли Пугачової. Замах був пов'язаний із кримінальним світом, у якому в артистки були покровителі.

Також стало відомо, що діти Алли Пугачової та Максима Галкіна, 11-річні двійнята Гаррі та Ліза, живуть окремо від батьків. Сім'я возз'єднується лише кілька разів на рік.

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Хто така Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, автор пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін вже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

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