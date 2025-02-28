"Ми з Настею закінчили": Потап дав нове інтерв'ю не в Україні

Коротко:
- Потап розповів, чому поїхав без Каменських
- Що він робив в Естонії
Український репер і продюсер Потап, який уже майже три роки живе за кордоном, дав чергове інтерв'ю, цього разу естонському виданню.
Як написав Limon, Потапенко виступав із концертом в Естонії, а пізніше нахвалював місцеву їжу та артистів. Крім того, його запитали про те, чому він приїхав до Естонії без Каменських.
На що скандальний репер відповів, що вони з Настею закінчили співати більше семи років тому.
"Ну ми з Настею закінчили співати разом більше семи років тому. Тут у Таллінні я в рамках туру Greatest Hits - найкращі хіти. Це пісні, які я написав за 20 років для різних проєктів: Потап і Настя, "Время и Стекло", "Мозги".
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Зазначимо, як повідомляв Главред, Потап нещодавно змінив своє сценічне ім'я, після чого його розкритикували шанувальники. Артист також, за його словами, став представником Східної Європи, а Україну назвав країною, в якій "нічого немає".
А також Потап продовжує їздити по всьому світу, як він повідомляє, просуваючи українську культуру. Нещодавно він пропонував перехожим у Валенсії горілку, за що українці запропонували позбавити втікача українського громадянства.
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Хто такий Потап?
Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".
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