"Тому я повертаюся": втікач Потап зізнався, як виїхав з України

Потап стверджує, що він легально виїхав за кордон.

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Потап - інтерв'ю Дудю / колаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

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Потап дав інтерв'ю скандальному Юрію Дудю

Утікач розповів, як виїхав за кордон

Український репер і продюсер Потап, який втік з України ще на початку повномасштабної війни, дав інтерв'ю скандальному російському журналісту Юрію Дудю.

Як заявив утікач, покинув територію України він легально, адже є кілька способів це зробити.

Зазначимо, у Потапа немає трьох неповнолітніх дітей і він призовного віку.

"Є способи, є системи, різні програми, я не знаю як правильно сказати, передбачені різними інстанціями, де ти можеш отримати дозвіл на виїзд. Це непросто, потрібно проходити бюрократію. Я за цей час виїжджав із різних причин через різні інстанції. Вона передбачає, що я повинен повернутися. Тобто вона на певні термін. Тому я повертаюся", - сказав репер.

Потап / інфографіка: Главред

Також Потап стверджує, що він допомагає ЗСУ та волонтерам, у нього змінилися пріоритети і тепер він розвивається в Європі.

Дивіться відео інтерв'ю Потапа:

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Зазначимо, як повідомляв Главред, Потап нещодавно змінив своє сценічне ім'я, після чого його розкритикували шанувальники. Артист також, за його словами, став представником Східної Європи, а Україну назвав країною, в якій "нічого немає".

А також Потап продовжує їздити по всьому світу, як він повідомляє, просуваючи українську культуру. Нещодавно він пропонував перехожим у Валенсії горілку, за що українці запропонували позбавити втікача українського громадянства.

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Хто такий Потап? Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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