"Ми полігамні": Тарас Тополя вибачився перед дружиною за "багато болю"

Коротко:
- За що вибачався Тарас Тополя
- Як вони вирішують конфлікти в родині
Український співак Тарас Тополя відверто заговорив про свої стосунки зі своєю дружиною, також українською співачкою Оленою Тополею (Alyosha - авт.)
Як розповів він в інтерв'ю ведучій Марічці Падалко, у нього були люди, які викликали симпатію, "хімію".
"Я вибрав собі найкращу жінку у світі. Вона найкраща мама і найкрасивіша дружина. При цьому всьому треба розуміти, що у стосунках є купа підйомів і різних бур - чого тільки не бувало. Ми, як італійська сім'я - емоційні творчі люди. Але що б там не було, і чоловік, і жінка звертають увагу на інших. Ми полігамні істоти, ми не моногамні. Звісно, є якісь симпатії, вони виникають, і це якась хімія, якийсь процес", - ділиться музикант.
За його словами, він багато разів про це розповідав своїй дружині, і вона це приймає. "Але тут питання в тому, а що цінніше - сім'я ж вище і цінніше", - додав Тополя.
Співак також зізнається, що за свої помилки минулого він публічно вибачався перед дружиною. "Я заподіяв багато болю Олені так чи інакше, якимись своїми словами, вчинками як жива людина. І прости, кохана. Можу сказати, що, можливо, і вона. Але ми живі люди, неідеальні, зі своїми тарганами. Але є спільне і певна якась життєва мудрість, яка набувається з роками, коли проходиш певні періоди", - каже він.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред розповідав, що українська актриса Ксенія Мішина в Одесі опинилася в епіцентрі ворожого обстрілу в ніч на 22 квітня. Зірка заговорила про свій стан.
Також українська співачка Slavia зізналася, з ким з українського шоу-бізу готова "сісти за стіл", і чому не ховає очі навіть перед тими, хто "пройшовся по її голові".
Вас також може зацікавити:
- Тарас Тополя зізнався, чи готовий він і гурт Антитіла повернутися на фронт
- Дружина Тараса Тополі зізналася, чи готова стати першою леді України
- Олена Тополя зізналася, чому побоюється заводити 4 дитину
Хто такий Тарас Тополя?
Тарас Тополя - український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту Антитіла, з яким випустив 7 альбомів. У лютому 2022 року записався в ТРО, служив у ЗСУ як парамедик протягом 7 місяців.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред