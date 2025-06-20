"Ми полігамні": Тарас Тополя вибачився перед дружиною за "багато болю"

Музикант Тарас Тополя розповів про те, як відчував симпатії до інших людей.

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Тарас Тополя відверто розповів про шлюб / Колаж Главред, фото Instagram/Основна світлина alyoshasinger alyoshasinger

Коротко:

За що вибачався Тарас Тополя

Як вони вирішують конфлікти в родині

Український співак Тарас Тополя відверто заговорив про свої стосунки зі своєю дружиною, також українською співачкою Оленою Тополею (Alyosha - авт.)

Як розповів він в інтерв'ю ведучій Марічці Падалко, у нього були люди, які викликали симпатію, "хімію".

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Тарас Тополя з дружиною / Фото Instagram/tarastopolia

"Я вибрав собі найкращу жінку у світі. Вона найкраща мама і найкрасивіша дружина. При цьому всьому треба розуміти, що у стосунках є купа підйомів і різних бур - чого тільки не бувало. Ми, як італійська сім'я - емоційні творчі люди. Але що б там не було, і чоловік, і жінка звертають увагу на інших. Ми полігамні істоти, ми не моногамні. Звісно, є якісь симпатії, вони виникають, і це якась хімія, якийсь процес", - ділиться музикант.

Дружина Тараса Тополі - Олена / Фото Instagram/ alyoshasinger

За його словами, він багато разів про це розповідав своїй дружині, і вона це приймає. "Але тут питання в тому, а що цінніше - сім'я ж вище і цінніше", - додав Тополя.

Співак також зізнається, що за свої помилки минулого він публічно вибачався перед дружиною. "Я заподіяв багато болю Олені так чи інакше, якимись своїми словами, вчинками як жива людина. І прости, кохана. Можу сказати, що, можливо, і вона. Але ми живі люди, неідеальні, зі своїми тарганами. Але є спільне і певна якась життєва мудрість, яка набувається з роками, коли проходиш певні періоди", - каже він.

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Хто такий Тарас Тополя? Тарас Тополя - український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту Антитіла, з яким випустив 7 альбомів. У лютому 2022 року записався в ТРО, служив у ЗСУ як парамедик протягом 7 місяців.

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