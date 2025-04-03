Чоловік Заворотнюк привіз доньку на могилу матері: який вона має вигляд

Чоловік Заворотнюк привів на могилу матері їхню маленьку доньку.

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Дочка Анастасії Заворотнюк і Петра Чернишова / Колаж Главред, скріншот, Instagram/a_zavorotnyuk

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Який вигляд має донька та чоловік Заворотнюк

Що вони робили біля могили актриси

Молодша дочка фігуриста Петра Чернишова і покійної Анастасії Заворотнюк Міла з'явилася на могилі своєї матері.

Туди її привів батько і чоловік померлої артистки - Петро Чернишов. Виявилося, що сьогодні - день народження артистки, і їй могло б сьогодні виповнитися 54 роки. Очевидно, що батько всіляко намагається вшановувати пам'ять померлої дружини і зробити так, що б про неї якомога довше пам'ятала її дочка Міла.

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Родичі Заворотнюк взялися за спадок / Фото Instagram/a_zavorotnyuk

До слова, російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що більше ніхто з рідних співачки не з'явився біля могили акторки.

Дочка Чернишова прийшла на виступ до батька / Фото РосЗМІ

Навіть старша донька акторки Анна ніяк не відмітила у сторіз про те, що в її матері день народження. Утім, молода жінка перебуває на останніх термінах вагітності. Не виключено, що саме в день народження акторки, у неї народиться онук чи онука.

Чоловік і донька на могилі Заворотнюк / Фото 7Днів

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Нагадаємо, Главред писав про те, що 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

Раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.

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Хто така Анастасія Заворотнюк? Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

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