Чоловік Заворотнюк привіз доньку на могилу матері: який вона має вигляд

Коротко:
- Який вигляд має донька та чоловік Заворотнюк
- Що вони робили біля могили актриси
Молодша дочка фігуриста Петра Чернишова і покійної Анастасії Заворотнюк Міла з'явилася на могилі своєї матері.
Туди її привів батько і чоловік померлої артистки - Петро Чернишов. Виявилося, що сьогодні - день народження артистки, і їй могло б сьогодні виповнитися 54 роки. Очевидно, що батько всіляко намагається вшановувати пам'ять померлої дружини і зробити так, що б про неї якомога довше пам'ятала її дочка Міла.
До слова, російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що більше ніхто з рідних співачки не з'явився біля могили акторки.
Навіть старша донька акторки Анна ніяк не відмітила у сторіз про те, що в її матері день народження. Утім, молода жінка перебуває на останніх термінах вагітності. Не виключено, що саме в день народження акторки, у неї народиться онук чи онука.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Нагадаємо, Главред писав про те, що 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.
Раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.
Вас також може зацікавити:
- Дочка Заворотнюк прийшла підтримати тата на шоу - копія мами
- "Це не наша сім'я": донька Заворотнюк визвірилася на нову жінку Чернишова
- Романтика: дружина Пєскова залицяється до вдівця Заворотнюк
Хто така Анастасія Заворотнюк?
Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред