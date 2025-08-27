Відома українська співачка розлучилася з чоловіком після десяти років шлюбу - деталі

Юлія Юріна розповіла деякі подробиці розлучення.

Юлія Юріна - розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юлія Юріна

Ви дізнаєтеся:

Юлія Юріна звернулася до шанувальників

Що вона розповіла про розлучення з чоловіком

Колишня солістка гурту YUKO - співачка Юлія Юріна - повідомила, що розлучилася з чоловіком Владиславом Байдуном.

На своїй сторінці в Threads Юліна розповіла, що офіційно розлучилася вчора, 26 серпня, і навіть показала свідоцтво про розірвання шлюбу. Зазначимо, пара була одружена понад десять років.

"Я була 10 років у шлюбі, ми дуже ласкаво розійшлися, норм спілкуємося, подали на розлучення, отримали свідоцтво про розірвання шлюбу", - повідомила Юріна.

Юлія Юріна про розлучення / фото: скрін threads.com, Юлія Юріна

Наразі невідомо, чому подружжя розлучилося, але співачка зізналася, що залишилася з Владиславом у хороших стосунках, без скандалів.

Юлія Юріна розлучилася / фото: threads.com, Юлія Юріна

Позиція Юлії Юріної

Співачка родом із РФ, але ще з 2012 року перебуває в Україні та засуджує терористичне вторгнення Росії в Україну. Також вона дає благодійні концерти на допомогу ЗСУ і намагається отримати українське громадянство.

