Зради Мозгової, ультиматум і новий роман: Пономарьов розповів про особисте життя

У своєму першому з початку повномасштабної війни інтерв'ю Олександр Пономарьов підняв тему романтичних стосунків у його житті.

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Олександр Пономарьов розповів, що відбувається на його любовному фронті зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Український співак і Народний артист України Олександр Пономарьов прославився в тому числі завдяки красивим пісням про кохання. Проте його особисте життя виявилася дуже тернистим.

Перший шлюб з продюсером Оленою Мозговою розпався через її невірність. Втім, їм вдається зберегти нормальні стосунки: співак підтримує музичні проєкти колишньої, до того ж їх об'єднують двоє дітей. Доньку Мозгової Зою Пономарьов виховував з 1.5-річного віку, і вважає рідною, хоч і не є її біологічним батьком. Євгенія - спільна доня артиста і продюсерки.

"У мене відбулося так в житті, що зрадили. Я спробував пробачити, потім ще раз зрадили. Я не зміг пробачити і пішов. Так відбулося. Я Олену поважаю, вдячний їй за доньку. Тому нічого поганого не хочу про неї говорити", - розповів Пономарьов в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Союз співака з Вікторією Мартинюк також закінчився фіаско. Він прожив з нею 4.5 роки, але пішов через безглуздий ультиматум дружини. "Не склалося. У мене було помилкове судження, що я людину зможу змінити. Це була моя помилка. Ми не співпали за характерами. А потім, коли вона сказала: "Обирай, або я, або Женя", донька моя. Женя ж зі мною жила після нашого розлучення з Оленою. Вона не дуже її любила і сказала: "Обирай". Я сказав, що доньку я обрати не можу, вона вже обрана. А дружину можу. Так ми і розійшлися", - згадує Пономарьов.

Від союзу з Мартинюк у нього є син Олександр.

Зараз в бесіді з журналістом Пономарьов вперше натякнув, що в його житті є особлива людина. Втім, вдаватися в деталі навідріз відмовився, так як боїться наврочити своє щастя. "Все в порядку, тому давай це не рухати, щоб воно і далі було в порядку. Я забобонна людина зі студентських років, але розумію, що Біблія пише, що в це вірити не можна", - розповів співак Дмитру Гордону.

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