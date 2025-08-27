Відомий продюсер розкрив секрет його особливого зв'язку з бойфрендом

Коротко:
- Володимир Завдюк і Павло Супрунюк разом більше року
- Продюсер розповів, що об'єднує його та коханого
Продюсер популярних українських телешоу Володимир Завадюк влітку 2024 року представив громадськості свого бойфренда Павла Супрунюка. Закохані відкрито демонструють свої почуття, і нерідко діляться спільними фото.
Нещодавно в блозі Завадюка в Instagram з'явився знімок, на якому він і Павло позують під час прогулянки в красивих вишиванках. У дописі продюсер розповів, що насправді об'єднало його із Супрунюком.
"Гарні ми разом і сміливі. Думав вчора особливо, що окрім жаги та кохання нас поєднало. Зрозумів, що сміливість бути собою. Без Павла я б не зміг та щиро та по-справжньому підсвітити своє справжнє барвисте я", - поділився роздумами Володимир Завадюк.
Про персону: Володимир Завадюк
Володимир Завадюк - український продюсер, керівник департаменту Big Brave Events, Big Entertainment Shows 1+1 Media та креативний продюсер проектів Голос, Голос. Діти, Танці з зірками, Маскарад, Lip Sync Battle. Був продюсером великих концертних шоу для таких зірок як: MONATIK, Дан Балан, Тіна Кароль, Океан Ельзи, Оля Полякова, Jamala та інші, повідомляє Вікіпедія.
