Відомий продюсер розкрив секрет його особливого зв'язку з бойфрендом

Володимир Завадюк зізнався, за що, крім ніжних почуттів, він високо цінує свого партнера.

https://glavred.net/stars/izvestnyy-prodyuser-raskryl-sekret-ego-edineniya-s-boyfrendom-10692995.html Посилання скопійоване

Володимир Завадюк особисте життя - продюсер висловився про свого партнера / колаж: Главред, фото: instagram.com/pavlosupruniuk_, instagram.com/zavaduk

Коротко:

Володимир Завдюк і Павло Супрунюк разом більше року

Продюсер розповів, що об'єднує його та коханого

Продюсер популярних українських телешоу Володимир Завадюк влітку 2024 року представив громадськості свого бойфренда Павла Супрунюка. Закохані відкрито демонструють свої почуття, і нерідко діляться спільними фото.

Нещодавно в блозі Завадюка в Instagram з'явився знімок, на якому він і Павло позують під час прогулянки в красивих вишиванках. У дописі продюсер розповів, що насправді об'єднало його із Супрунюком.

відео дня

"Гарні ми разом і сміливі. Думав вчора особливо, що окрім жаги та кохання нас поєднало. Зрозумів, що сміливість бути собою. Без Павла я б не зміг та щиро та по-справжньому підсвітити своє справжнє барвисте я", - поділився роздумами Володимир Завадюк.

Володимир Завадюк особисте життя - продюсер висловився про свого партнера / instagram.com/zavaduk

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, чи буде Україна відправляти конкурсантів до Австрії на Євробачення в 2026 році. За весь час участі нашої країни в конкурсі вона пропустила лише два змагання.

Також популярна співачка MamaRika розповіла про проблеми - перед концертом у Запоріжжі їй було настільки зле, що вона ледь стояла на ногах. Цей виступ вона назвала найскладнішим у своїй кар'єрі.

Читайте також:

Про персону: Володимир Завадюк Володимир Завадюк - український продюсер, керівник департаменту Big Brave Events, Big Entertainment Shows 1+1 Media та креативний продюсер проектів Голос, Голос. Діти, Танці з зірками, Маскарад, Lip Sync Battle. Був продюсером великих концертних шоу для таких зірок як: MONATIK, Дан Балан, Тіна Кароль, Океан Ельзи, Оля Полякова, Jamala та інші, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред