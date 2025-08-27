Рус
Відомий продюсер розкрив секрет його особливого зв'язку з бойфрендом

Анна Підгорна
27 серпня 2025, 00:52
17
Володимир Завадюк зізнався, за що, крім ніжних почуттів, він високо цінує свого партнера.
Володимир Завадюк, Павло Супрунюк
Володимир Завадюк особисте життя - продюсер висловився про свого партнера / колаж: Главред, фото: instagram.com/pavlosupruniuk_, instagram.com/zavaduk

Коротко:

  • Володимир Завдюк і Павло Супрунюк разом більше року
  • Продюсер розповів, що об'єднує його та коханого

Продюсер популярних українських телешоу Володимир Завадюк влітку 2024 року представив громадськості свого бойфренда Павла Супрунюка. Закохані відкрито демонструють свої почуття, і нерідко діляться спільними фото.

Нещодавно в блозі Завадюка в Instagram з'явився знімок, на якому він і Павло позують під час прогулянки в красивих вишиванках. У дописі продюсер розповів, що насправді об'єднало його із Супрунюком.

відео дня

"Гарні ми разом і сміливі. Думав вчора особливо, що окрім жаги та кохання нас поєднало. Зрозумів, що сміливість бути собою. Без Павла я б не зміг та щиро та по-справжньому підсвітити своє справжнє барвисте я", - поділився роздумами Володимир Завадюк.

Володимир Завадюк, Павло Супрунюк
Володимир Завадюк особисте життя - продюсер висловився про свого партнера / instagram.com/zavaduk

Раніше Главред розповідав, чи буде Україна відправляти конкурсантів до Австрії на Євробачення в 2026 році. За весь час участі нашої країни в конкурсі вона пропустила лише два змагання.

Також популярна співачка MamaRika розповіла про проблеми - перед концертом у Запоріжжі їй було настільки зле, що вона ледь стояла на ногах. Цей виступ вона назвала найскладнішим у своїй кар'єрі.

Про персону: Володимир Завадюк

Володимир Завадюк - український продюсер, керівник департаменту Big Brave Events, Big Entertainment Shows 1+1 Media та креативний продюсер проектів Голос, Голос. Діти, Танці з зірками, Маскарад, Lip Sync Battle. Був продюсером великих концертних шоу для таких зірок як: MONATIK, Дан Балан, Тіна Кароль, Океан Ельзи, Оля Полякова, Jamala та інші, повідомляє Вікіпедія.

Чи можна стояти на порозі, коли в будинку покійник: священник дав відповідьВідео

