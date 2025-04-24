"Це травма": Могилевська зізналася, як виховує доньок

Наталія Могилевська розповіла про свої табу і правила.

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Наталія Могилевська діти - співачка розкрила свої методи виховання / колаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Коротко:

Наталія Могилевська розповіла, як виховує прийомних доньок

Артистка розкрила свої підходи і правила

На початку повномасштабної війни Наталія Могилевська здійснила свою мрію про материнство - вона всиновила двох дівчаток. Мішель і Софія - сестри, їм зараз 12 і 4 роки відповідно.

Співачка приховує обличчя своїх доньок з міркувань, що вони самі вирішать, коли показати себе публіці. Однак "мамським" контентом Наталія ділиться в соціальних мережах активно - корисними книжками і прийомами виховання, і просто милими повсякденними моментами.

відео дня

Нещодавно Могилевська показала відео, в якому поміркувала, що для неї нормально, а що - ні, у вихованні дітей. Так артистка переконана, що дітям можна давати повну свободу, але нагадувати про сімейні правила і традиції. Заохочувати дитину фінансово або подарунками за великі досягнення видається співачці нормальним, а от давати гроші за кожну гарну оцінку - перебір. Також Могилевська зізналася, що активно залучає дочок до домашніх справ, і вважає це абсолютно нормальним: "В мене діти все виконують. Вміють прати, прибирати, готувати навіть їжу. Навіть мала щось там складає".

Наталія Могилевська діти - співачка розкрила свої методи виховання / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Абсолютним табу для Наталії Могилевської є побиття дітей за погану поведінку. "Якщо ви будете бити дитину, її будуть бити все життя. Це порушення кордонів дитини, неповага до дитини. Це травма. І ви втрачаєте її довіру", - каже вона.

Також співачка наголошує, що ненормально - змушувати дітей доїдати, якщо дитина вже сита, та соромити її за сльози.

Наталія Могилевська діти - співачка розкрила свої методи виховання / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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