Меган Маркл показала сина Арчі за незвичайним заняттям

Коротко:
- Чим тепер займається Арчі
- Що написала сама Меган Маркл
Син принца Гаррі та актриси Меган Маркл принц Арчі швидко вчиться кататися на лижах.
Як пише Page Six , Меган Маркл поділилася в Instagram відео, на якому її син катається на лижах зі своїм батьком.
"Мої хлопчики. Швидко навчаються, Арчі! — захоплено написала 44-річна герцогиня Сассекська про 6-річного хлопчика. "Так пишаюся", - додала вона.
Зірка серіалу Suits, схоже, сама знімала батька та сина, коли вони разом спускалися з гори.
Син Меган і Гаррі здивував новим умінням:
У неї і Гаррі, 41 рік, також є 4-річна донька Лілібет, яка не потрапила до кадру.
Сім'я з чотирьох людей мешкає в Монтесіто, Каліфорнія.
Хоча малюки виховувалися переважно далеко від уваги громадськості, Маркл почала показувати їх з того часу, як перезапустила свій аккаунт в Instagram у січні 2025 року. Нещодавно актриса опублікувала сонячний знімок на пляжі зі своєю дочкою на честь Міжнародного жіночого дня минулого місяця.
Минулого місяця вона поділилася милим знімком Гаррі, який тримає Лілібет на руках, на честь Дня святого Валентина.
Маркл і Гаррі твердо переконані – і відкрито заявляють – у тому, що дітям слід триматися подалі від соціальних мереж.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA .
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Про персону: Меган Маркл
Меган, герцогиня Сассекська — американська актриса та фотомодель, найвідоміша за роль Рейчел Зейн у серіалі "Форс-мажори" (2011—2018). З 2018 року – дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та доньку Лілібет (2021).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред