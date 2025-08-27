Малолітня дочка путіністки Борисової зробила груди

Колишня наркозалежна дозволила своїй неповнолітній доньці зробити кілька операцій.

Борисова зробила операцію своїй доньці / Колаж Главред, фото Instagram/danaborisova_official

Російська телеведуча Дана Борисова, яка побудувала скандальну кар'єру в країні-окупанті Росії, а також лікувалася від алкогольної та наркотичної залежності, дозволила своїй повнолітній доньці зробити пластичну операцію на грудях.

Як пишуть російські пропагандисти, Поліна Аксьонова навесні зробила ринопластику, а ось у серпні вона зробила операцію зі зменшення грудей і ліпоскульптурування (видалення зайвого жиру).

Дана Борисова / Instagram/danaborisova_official

"Взагалі-то, я очікувала гіршого, але все добре. Ця операція забрала більше нервів, ніж ринопластика, тому що ще йшли зйомки. Було дві знімальні групи, працювали довго. Встигла перенервувати, коли мене фоткали перед операцією. Рука тремтіла, ходуном прям ходила. Я не могла заспокоїтися", - згадує дочка колишньої наркоманки.

Борисова з донькою / Фото Instagram/danaborisova_official

Донька путіністки вже встигла роздивитися нову фігуру. Вона не втрималася і зняла корсет на кілька хвилин, щоб оцінити результат. "Щодо фігури поки незрозуміло, я ще набрякла. Але груди мені шалено подобаються! Уже встигла всім подружкам розіслати фотки, всі в дикому захваті. Мамі теж сподобалося. Звичайно, їй першої фотки скинула. І вона шалено раділа разом зі мною", - ділиться вона емоціями.

Нагадаємо, раніше Борисова показалася з тремтячими руками. Тоді стало відомо про те, що Борисова зникла з радарів десь у листопаді, але ось нещодавно з'явилася і розповіла, що сталося.

Раніше пропутінська балерина Анастасія Волочкова, яку підозрюють в алкоголізмі, після кількох "нетверезих" виходів у світ заявила, що прийняла рішення відмовитися від алкоголю.

Про персону: Дана Борисова Дана Борисова - російська телеведуча, журналістка й актриса. За даними Вікіпедії, у 2022 році підтримала вторгнення Росії в Україну. Вона також була внесена до санкційних списків України "за відвідування окупованих територій після початку вторгнення, участь у пропагандистських концертах, публічну підтримку війни і режиму Путіна. 3 лютого 2023 року внесена до санкційного списку Канади як причетна до поширення російської дезінформації та пропаганди.

