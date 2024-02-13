Загроза життю: путиністку Дану Борисову терміново госпіталізували

Дану Борисову знайшли непритомною у власній квартирі.

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Путіністка Борисова опинилася в лікарні / Колаж Главред, фото старить

Російська телеведуча Дана Борисова, яка побудувала скандальну кар'єру в країні-окупанті Росії, а також лікувалася від алкогольної та наркотичної залежності, опинилася в лікарні зі станом, який загрожує її життю.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Борисову знайшла її 16-річна донька вдома, непритомною. Медики, які привели Дану до тями, діагностували нудоту, запаморочення, тиск і тахікардію.

"У стані Дани Олександрівни є проблеми, що загрожують її життю. Нам належить провести повний комплекс медичних заходів. Щоб домогтися одужання Борисової, треба підключати неврологів", - повідомили фахівці.

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Пропагандисти зазначають, що у Борисової також прогресуючий тремор рук. Тепер вона без допомоги не може навіть взяти склянку води. Також вони повідомляють, що Борисова захопилася одним препаратом для діабетиків, який допомагає схуднути.

"Колола препарат для діабетиків двічі на тиждень. Він дуже модний, багато хто на ньому худне - у мене не виходило з дієтами, тому намагалася так. Навіть доньці два уколи зробила. Так, не можна! Притягніть мене до кримінальної відповідальності", - повідомила наркоманка Борисова.

Нагадаємо, раніше Борисова показалася з тремтячими руками. Тоді стало відомо про те, що Борисова зникла з радарів десь у листопаді, але ось нещодавно з'явилася і розповіла, що сталося.

Раніше пропутінська балерина Анастасія Волочкова, яку підозрюють в алкоголізмі, після кількох "нетверезих" виходів у світ заявила, що прийняла рішення відмовитися від алкоголю.

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