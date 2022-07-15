Футболіст збірної України зробив неймовірний вчинок для ЗСУ

Віталій Миколенко / прес-служби УАФ

Захисник англійського Евертона і гравець збірної України Віталій Миколенко активно допомагає Збройним Силам України під час війни з російськими окупантами.

Футболіст збірної України Віталій Миколенко купив сім пікапів для української армії.

Захисник "ірисок" повністю оплатив вартість авто, а благодійний фонд "Леви на джипі" організував логістику і підготовку позашляховиків на СТО.

Вони вже відправлені українським військовим.

Також Миколенко виставив на благодійний аукціон свою ігрову футболку з автографами гравців "Евертона". Кошти з продажу гравець передав волонтерській організації Ukraine Alive 2022.

Крім того,"Евертон" Миколенко запропонував київському "Динамо" організувати товариський поєдинок, щоб зібрати додаткові кошти на підтримку українців, які постраждали від збройної агресії Росії.

Матч відбудеться 29 липня на домашньому стадіоні "ірисок" "Гудісон Парк" в Ліверпулі.

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