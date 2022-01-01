Англійський "Евертон" купив захисника "Динамо" і збірної України Миколенка

Віталій Миколенко / УНІАН

Футбольний клуб "Евертон" з Ліверпуля, учасник найпопулярнішої і найбагатшої першості світу-англійської Прем'єр-Ліги-оголосив про перехід лівого захисника київського "Динамо" Віталія Миколенко. Український клуб вже підтвердив перехід гравця на своєму офіційному сайті.

22 ‒ річний Миколенко підписав контракт на чотири майбутні сезони-до кінця червня 2026 року. Деталі угоди не розголошуються офіційно, хоча раніше в пресі фігурували суми в районі 20 мільйонів євро.

Всього Миколенко провів за "Динамо" 132 матчі, в яких забив 7 голів. У збірній України у нього 21 матч, голів за неї він не забивав. Переважно спортсмен грав у клубі та збірній на позиції лівого захисника.

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Нагадаємо, раніше футболісти збірної України-форвард Роман Яремчук і лівий захисник Віталій Миколенко - зробили спільний фотознімок з російським репером Бастою (він же – Ноггано, справжнє ім'я − Василь Вакуленко).

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На знімку видно, що всі троє перебували на якомусь курорті. Судячи з усього, мова йде про турецькому курорті Анталья. Оскільки саме там, в готелі Maxx Royal Kemer Resort, 10 липня зробив і опублікував фотографію Яремчук з дружиною і дитиною.