"Лялечка": Галкін показав, як Пугачова пустилася в танок на своєму 76-річчі

Ви дізнаєтеся:
- Максим Галкін показав Аллу Пугачову
- Як співачка відсвяткувала день народження
Російський гуморист Максим Галкін, який засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну, опублікував нові фотографії Алли Пугачової.
На своїй сторінці в соцмережах гуморист показав, як Примадонна відсвяткувала 76-річчя.
На одному з фото Пугачова з'явилася разом із донькою Лізою, а на наступному її було зафіксовано "в грецькому танці".
Зазначимо, 15 квітня Галкін уже публікувала фото співачки, але вони виявилися архівними, і підписники попросили гумориста показати, який зараз вигляд має його дружина.
"Свіжі фотки на прохання підписників!" - написав Максим під публікацією.
"Хочу виглядати так само у віці Алли";
"Лялечка!!!";
"Мої роки - моє багатство. Будьте здорові та щасливі, Алла Борисівна";
"Прекрасна, неповторна, божественна, наша Алла Борисівна", - написали шанувальники.
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Алла Пугачова - останні новини по темі
Зазначимо, як повідомляв Главред, гуморист Максим Галкін порадував шанувальників свіжим фото Алли Пугачової. На фото Пугачова позує в кріслі на тлі басейну і пальм у костюмі жовтого кольору. Також співачка доповнила образ беретом і сонцезахисними окулярами.
А також нещодавно Алла Пугачова вирушила в ресторан, але там потрапила в неприємну ситуацію. Як заявив ізраїльський політик Яків Кедмі, Примадонну не прийняли в ресторані через те, що не було вільного столика і вона вступила в перепалку з офіціанткою.
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Хто така Алла Пугачова?
Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.
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