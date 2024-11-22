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"Король Чарльз програє битву з раком": інсайдери зробили нову заяву

Олена Кюпелі
22 листопада 2024, 22:56
72
Західні ЗМІ роблять припущення щодо здоров'я британського монарха.
Чарльз III
Чарльз III і його лікування від раку вважається не дуже успішним. Колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Ви дізнаєтеся:

  • Навіщо нанесли макіяж королю
  • Що приховують королівські інсайдери

Король Великої Британії Карл III, який нещодавно відсвяткував свій 76-й день народження, веде активну політичну та громадську діяльність.

Однак королівські інсайдери стурбовані тим, що це може бути останній день народження монарха, пише Marca.com. Як відомо, Чарльз боровся з раком весь 2024 рік - і хоча він домігся прогресу в лікуванні хвороби, нещодавні публічні виступи короля не змогли покласти край спекуляціям про його здоров'я.

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Новий звіт, отриманий від інсайдерів з британської королівської сім'ї, пролив нове світло на те, як члени сім'ї приховують найгірші аспекти стану Чарльза - і особливо його зовнішність.

За даними Radar Online, цього тижня придворні Чарльза нанесли на його обличчя багато косметики, щоб приховати "плямисте і опухле" обличчя короля, а також його "тривожний" колір обличчя від публіки.

Оскільки запитань про здоров'я Чарльза стає дедалі більше, його помічники доклали всіх зусиль, щоб приховати виразки, що утворилися навколо губ і рота короля, коли він був присутнім на прем'єрі у Великій Британії довгоочікуваного сиквела "Гладіатор".

Цей макіяж наноситься на обличчя Чарльза перед кожним публічним виходом - як це було протягом кількох місяців.

"Хоча Чарльз намагається показати, що все йде як зазвичай, це не спрацьовує", - сказав інсайдер. "Кожен може бачити, що він нездоровий", - додав він.

Король Чарльз
Король Чарльз / інфографіка: Главред

Крім того, інсайдер додає, що запалені губи короля змусили деяких людей "відсторонитися в жаху". "Колір його обличчя - сирий. Його придворні турбуються, що він нехтує своїм здоров'ям, ставлячи королівство на перше місце", - заявив інсайдер. "Очевидно, що він хворий сильніше, ніж він себе видає", - додає він.

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Нещодавно Главред писав про те, що Меган Маркл з'явилася в дитячому госпіталі в Лос-Анджелесі, вона вирішила почитати дитячу книгу, щоб підтримати їх. Діти були в захваті, а ось працівники госпіталю відзначили, як зарозуміло поводилася Маркл.

А також союз принца Гаррі та Меган Маркл опинився під загрозою через те, що пара обірвала зв'язок із королівською родиною. І якщо Гаррі та Меган не відновлять своє спілкування з рідними принца, на них чекає повне забуття.

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Хто такий король Чарльз ІІІ

Чарльз ІІІ - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

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