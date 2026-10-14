Заарештовано: у РФ ухвалили рішення щодо прихильника Путіна Джигана

У терористичній Росії ухвалили важливе рішення щодо колись популярного артиста.

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Путініст Джиган поступово втрачає все / колаж: Главред, фото: instagram.com, Джиган

Коротко:

Яке рішення ухвалили щодо Джигана

Звідки у нього борги

Одіозний репер Джиган, який родом з Одеси, але підтримує терориста Путіна і донедавна жив за рахунок блогерки Оксани Самойлової та стріляв у свій домашній персонал, втратив свій будинок.

Як пишуть російські пропагандисти, його особняк арештували за борги. Сам репер поки що не прокоментував ці новини.

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"Пристави арештували будинок Джигана в Підмосков’ї - за борги в розмірі 1,7 млн рублів (908 000 грн) з аліментів перед Самойловою. Це особняк, у якому артист розстріляв свій обслуговуючий персонал. Постанову про арешт майна Савеловський відділ судових приставів видав 12 жовтня. Борг накопичувався з 2020 року.

У РФ арештували будинок прихильника Путіна Джигана / Фото Mash

Будинок площею 1282 квадратних метрів розташований у селі Тимошкіно в Красногорську, у закритому селищі з вертолітною площадкою, літнім театром та англійським клубом. Ціна нерухомості - до 350 млн рублів. Джигану вона дісталася за мировою угодою, яку подружжя уклало 1 квітня 2026 року", - повідомляє джерело.

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Про особу: Джиган Джиган (справжнє ім'я - Денис Устименко-Вейнштейн) - реп-виконавець українського походження, народився в Одесі, повідомляє Вікіпедія. Джиган одружений з росіянкою та блогеркою Оксаною Самойловою. Він не раз потрапляв до лікарень через зловживання забороненими речовинами.

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