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Путініст Кіркоров спланував власну смерть: Басков щасливий

Олена Кюпелі
20 жовтня 2026, 18:38оновлено 20 жовтня, 20:05
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Путініст Басков сподівається побачити, як помре путініст Кіркоров.
Філіп Кіркоров - скандал
Філіп Кіркоров зібрався на той світ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

  • Що зробив російський співак на сцені
  • Чому Басков зрадів новині про смерть

Російський співак-путініст Філіп Кіркоров, який підтримує терориста Путіна в його нападі на Україну, розповів про своє найнезвичайніше бажання, пов’язане з кінцем життя.

Артист зізнався, що хотів би дожити до глибокої старості й зустріти смерть у розкоші. Відверте зізнання пролунало в розмові з іншим затятим прихильником Путіна Миколою Басковим, який не упустив нагоди пожартувати над колегою.

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Поговорити про вічність літні зірки вирішили під час концерту, приуроченого до дня народження Баскова. Той згадав розмову з Кіркоровим, під час якої співаки поділилися своїми найпотаємнішими бажаннями.

За словами Кіркорова, його заповітна мрія - прожити довге життя, оточити себе розкішшю і піти з життя вже у похилому віці. Після цього артист поцікавився у Баскова, про що мріє той.

Відповідь Баскова виявилася несподіваною і викликала сміх у присутніх. Співак коротко заявив, що хотів би побачити, як здійсниться бажання Кіркорова.

Басков підколов Кіркорова щодо смерті
Басков підколов Кіркорова щодо смерті / Скріншот

Здоров’я Кіркорова викликало побоювання

В останні роки увага до стану здоров’я 59-річного Кіркорова посилилася після інциденту на концерті в Санкт-Петербурзі у квітні 2025 року. Під час виступу у артиста загорівся піджак через піротехнічний ефект. Співак отримав опіки, а згодом повідомлялося про проблеми із загоєнням ран та інші ускладнення.

Басков підколов Кіркорова щодо смерті
Басков підколов Кіркорова щодо смерті / Скріншот

Російські ЗМІ також писали, що у виконавця діагностували цукровий діабет другого типу. При цьому подробиці його поточного стану та призначеного лікування офіційно розкривалися обмежено.

Незважаючи на проблеми зі здоров’ям, Кіркоров продовжує з’являтися на публіці та брати участь у музичних заходах.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, що в американському місті Санрайз, штат Флорида, була затримана Владислава Роговенко (Колесніченко), яка прославилася завдяки участі в шоу "Від пацанки до панянки".

Раніше також американський актор Річард Ріл, знайомий глядачам за культовою комедією "Офісний простір" (Office Space), помер у віці 78 років.

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Про особу: Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили цього звання через підтримку російської агресії. Учасник численних скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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