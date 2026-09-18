Від чого померла Хайден Пенеттьєрі: представник актриси зробив заяву

Обставини смерті співачки, як і раніше, привертають увагу громадськості.

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Хайден Панеттьєрі несподівано померла / Колаж: Главред, фото: instagram.com/haydenpanettiere

Коротко:

Що кажуть представники влади

Яку роль відіграють ЗМІ

Представник Хайден Панеттьєрі прокоментував ситуацію навколо загибелі актриси, закликавши не робити поспішних висновків і дочекатися офіційних результатів розслідування.

За його словами, які цитує People, наразі триває перевірка всіх обставин трагедії, а ключові відповіді з’являться лише після завершення експертиз, зокрема токсикологічної. Він наголосив, що інформація, яка поширюється в ЗМІ, часто не підтверджена і може вводити в оману.

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Хайден Панеттьєрі було знайдено мертвою / фото: instagram.com, Хайден Панеттьєрі

Актрису знайшли без свідомості в Південній Кароліні, врятувати її не вдалося. Відомо, що на місці події не виявили ознак насильницької смерті, проте розслідування триває, і фахівці вивчають усі можливі версії.

Також повідомляється, що до справи долучилися федеральні служби, які перевіряють можливий зв’язок із забороненими речовинами та встановлюють їхнє походження.

Представник актриси окремо звернувся до громадськості з проханням проявити повагу та терпіння, зазначивши, що остаточні висновки будуть зроблені лише після завершення всіх процедур. За його словами, "відповіді, яких чекають усі, обов’язково з’являться".

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Про особу: Хайден Панеттьєрі Хайден Панеттьєрі - американська актриса та співачка. У 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у діснеївському фільмі "Пам'ятаючи титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвіл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках.

З 2009 року Гайден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком, а їхні заручини відбулися у 2013 році. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розійшлася.

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