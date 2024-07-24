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Співак-жиголо Прохор Шаляпін публічно образив Лайму Вайкуле

Анна Підгорна
24 липня 2024, 02:30
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Артист-путініст, відомий полюванням за спадщиною дам елегантного віку, здійснив серйозне звинувачення.
Прохор Шаляпин, Лайма Вайкуле
Прохор Шаляпін накинувся на Лайму Вайкуле з образами / колаж: Главред, фото: instagram.com/shalyapin_official, instagram.com/laima_vaikule_official

У 2022 році Лайма Вайкуле, в спробах захистити Аллу Пугачову та її сім'ю від нападок пропагандистських писак, заявила, що вона і Примадонна на піку своїх кар'єр фігурально "годували" весь Союз. Цю фразу латвійській артистці в жовтій пресі країни-окупанта пригадують досі.

Нещодавно на адресу Вайкуле через це висловився співак Прохор Шаляпін, який здебільшого відомий тим, що спокушає багатих жінок елегантного віку з метою наживи і просування кар'єрними сходами. В одному з розважальних шоу він вирішив знецінити заслуги Вайкуле дуже некоректним чином.

У коментарі, який наводять росЗМІ, він заявив, що Лайма Вайкуле займалася ескортом - таким чином вона, за його нічим не підкріпленими словами, заробляла гроші.

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"Ти була простою радянською ескортницею. "Здоров'я поклала. Я країну годувала. Я утримувала Радянський союз". Ти працювала взагалі в радянському ескорті. Та що ти з себе корчиш? Ти віддала, а тобі заплатили. Я не можу зрозуміти, у чому твоя велич? У тому, що ти профурсетка?" - намолов нісенітниці Прохор Шаляпін.

Хто така Лайма Вайкуле?

Лайма Вайкуле - латвійська співачка й акторка. У серпні 2018 року, під час гастролей в Одесі, Вайкуле сказала, що не поїде виступати до Криму, який би гонорар їй не запропонували. Пізніше в ефірі телеканала Россия-1 співачка пояснила, що готова відвідати півострів тільки після зняття санкцій.
У лютому 2022 року виступила із засудженням вторгнення Росії в Україну

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Раніше співачка-зрадниця Лоліта розповіла про важкий стан своєї єдиної доньки, вихованням якої опікувалася бабуся, поки сама артистка жила своє найкраще життя.

Також стало відомо, що співак-путініст Микола Басков ледь не постраждав під час концерту через постріли піротехнічної машини - феєрверки полетіли просто в обличчя окупанту.

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